أول مزاد في 2022.. اليوم بيع تكاتك وسيارات حكومية هيواندي وجيب

تنظم الهيئة العامة للخدمات الحكومية، اليوم، المزاد الأول في عام 2022، وأعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عن عقد جلسة مزاد علني لبيع سيارات وموتوسيكلات وتكاتك وتروسيكلات، تابعة لجهات حكومية بقاعة النادي المصري القاهري بمنطقة عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط في القاهرة.

سيارات جيب وهامرز وبي إم دبليو

وأوضحت هيئة الخدمات الحكومية، في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أن السيارات المقرر عرضها للبيع في المزاد العلني بعد ظهر اليوم، تتنوع بين سيارات دايو، وهتكو، وهوجنج، وهامرز، وسوزوكي، وجيب، شروكي، وهيواندي، وبي أم دبليو، وفيات، ونصر، وبيجو، وشيفروليه، وسيارات جي إم سي، وتويوتا، ونيسان، ورينو، ودودج، وفولكس.

تكاتك باجاج وسيارات مرخصة

وتابعت الهيئة، في المنشور، بأنها ستبيع تكاتك من نوعية باجاج ضمن ما سيتم عرضه بالمزاد العلني، مشيرة إلى أن جميع السيارات والموتوسيكلات ماركات وطرازت مختلفة وبعضها مرخص.

وأكدت أن كراسة شروط دخول المزاد متاحة بقيمة 400 جنيه بمقر الهيئة بالدقي، على أن يتم تحصيل من الراغبين في الاشتراك في المزاد العلني نحو 1000 ألف جنيه تأمين مؤقت لدخول المزاد على أن يتم سداد نحو 30% من قيمة المزاد فور رسو المزاد على أن يتم سداد باقي القيمة الـ70% في غضون 15 يوما من تاريخ إرساء المزاد العلني لهيئة الخدمات الحكومية.

المعاينة أساس البيع

وشددت الهيئة على أن المعاينة أساس البيع، وأن كراسة الشروط شرط أساسي لدخول المزاد، على أن يكون بصحبة المتقدم إلى المزاد صورة بطاقة الرقم القومي بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بينما يتطلب دخول المزاد بالنسبة للتجار أو الأشخاص الاعتباريين وجود البطاقة الضريبية الخاصة بهم.