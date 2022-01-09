شعبة الدواجن: ارتفاع أسعار الدجاج الأبيض.. وكرتون البيض تصل لـ58 جنيها

شهدت أسعار الدواجن ارتفاعًا بقيمة جنيه واحد في الأسواق اليوم، بعد استقرار دام نحو شهرين، لترتفع الدواجن البيضاء من 24 جنيهًا إلى سعر يتراوح بين 25 و26 جنيهًا، فيما واصلت أسعار العلف استقرارها في الأسواق، والذي تراوح بين 9000 و9200 جنيه، وفقًا لتصريحات شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

أسعار الدواجن اليوم

ويقول الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، إنّ أسعار الدواجن البيضاء كانت مستقرة عند سعر 24 جنيهًا في المزرعة، لترتفع اليوم بقيمة جنيه واحد، وتصل إلى 25 أو 26 جنيهًا، لتباع للمستهلك بسعر 30 جنيهًا، وتراوح سعر الدواجن البلدي في المزرعة بين 32 و33 جنيهًا، لتباع في الأسواق للمستهلكين بسعر 38 جنيهًا، أما سعر الكتكوت فتراوح بين 5 إلى 7 جنيهات.

وبالنسبة لأسعار البيض، فسجّلت ارتفاعًا هي الأخرى، إذ وصل سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة إلى نحو 47.4 جنيه، أما البيض الأحمر فسجّل 48.5 جنيهًا، ليصل كلاهما إلى المستهلك في السوق المصرية بسعر يتراوح بين 55 و58 جنيهًا، بينما سجل البيض البلدي في المزرعة نحو 55 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 60 إلى 62 جنيهًا، وذلك بحسب تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة مشيرًا إلى أنّ أسعار البيض دائمًا ما تختلف من مكان لآخر.

أسعار الدواجن العمومية

ووفقًا لجولة تجريها «الوطن» بشكل يومي في الأسواق اليومية، سجّلت أجنحة الدواجن البيضاء اليوم نحو 26 جنيهًا للكيلو، أما الفراخ البلدي فوصلت إلى نحو 60 جنيهًا، بينما سجّلت الأوراك اليوم نحو 36 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر الكيلو جرام من الدبابيس اليوم نحو 45 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو البانيه اليوم نحو 77 جنيهًا، وسجل سعر الدجاجة الكاملة اليوم 42 جنيهًا، كما سجل سعر الكيلو جرام من البط اليوم 51 جنيهًا.