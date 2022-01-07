باحث يكتشف لقاحا ضد أمراض الدواجن: أطلب براءة اختراع لحفظ حقوقي عالميا

ناقشت كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة رسالة ماجستير، حول تحضير لقاح ذاتي لميكروبي «الميكو بلازما والسالمونيلا» في الدواجن، اللذان يعتبران من أخطر الأمراض التي تهدد الثروة الداجنة في مصر.

وقال الباحث محمد سعيد النجار، مقدم الرسالة، إنه سلط الضوء خلال دراسته على مشاكل التى تواجه الدواجن البياض والأمهات بسبب الفيروسات والتي يترتب عليها ارتفاع معدلات النافق من الدواجن، ونقص نسبة إنتاج البيض ومعدل الفقس بسبب إصابة القطعان ببكتيريا «الميكوبلازما والسالمونيلا»، موضحا أن مثل تلك الأمراض تعد تهديدا خطيرا لأعداد كبيرة من مزارع الدواجن في مصر.

النجار: استهدف مشكلات بيطرية تؤثر على اقتصاد مصر

وأوضح النجار، في تصريحه «للوطن» أنه اختار موضوع رسالته بعد دراسة لأهم القضايا البيطرية التي تؤثر على الاقتصاد المصري بشكل مباشر وتعتبر من موضوعات الأمن القومي، خاصة وأن الكثير من أمراض الدواجن أصبحت تنتقل للإنسان بشكل أكبر بسبب زيادة اعتماده على الدواجن ومشتاقتها في نظامه الغذائي اليومي من لحوم ومصنعات وبيض، لافتا إلى أن استخدام المضادات الحيوية وحدها لا يعد طريقا سليما لمواجهة أمراض الحقل التي تصيب الدواجن، لأن البعض منها يعتاد مقاومة المضاد الحيوي ويشكل تحورات يصعب علاجها بعد ذلك.

واعتمد موضوع الرسالة على مناقشة أنواع التحصين الحي والميت، وركزت على التحصين الميت لأنه يقلل خطورة المرض داخل المزرعة، ويتكون التحصين من أشهر معزولتين من «الميكو بلازما» وأخطر ثلاث معزولات لـ«السالمونيلا» في مصر، وأشار الباحث إلى أنه جرى عمل التحصين الميت، والتقديم على براءة اختراع له لأنه غير موجود في العالم وعند الحصول عليه سيتم طرح المنتج في السوق ليكون متاحا لحماية القطعان من هذا المرض، وخاصة بعد الوصول لشركة منتجة يتوفر لديها قطعان كبيرة من الدواجن.

الباحث: سنصدر اللقاح عالميا بعد تسجيل براءة الاختراع

وأكد «النجار» أن البحث العلمي لا قيمة له إن لم يخدم المجتمع ويساعد في حل مشكلاته وخاصة التي تتعلق بالصحة والغذاء والاقتصاد والملفات التي تمس المواطن من الطراز الأول، مشيرا لدور قسم الميكروبيولوجيا والمناعة بكلية الطب البيطري وجامعة القاهرة فى دعمه وتشجيعه خلال بحثه العلمي، لافتا إلى أنه فور الحصول على براءة اللقاح سيتم تصنيعه فى مصر للاستفادة منه محليا وتصدير الفائض بعد ذلك عالميا باسم مصر. «ده دورنا كباحثين مصريين إننا نشتغل على توفير حلول واقتراحات لعلاج المشكلات التي تواجه اقتصادنا المصري».

وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور فوزي الصعيدي، أستاذ الميكروبيولوجيا بكلية الطب البيطري جامعة بني سويف، الدكتورة جاكلين كمال، والدكتور شريف عبدالمنعم «مشرف رئيسي على الرسالة»، الأستاذان بقسم الميكروبيولوجيا بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة، والدكتورة هبه سالم، أستاذ مساعد امراض الدواجن بالكلية ذاتها، والدكتور حازم محمد، الباحث بقسم الميكروبيولوجيا بمعهد البحوث واللقاحات البيطرية، مشرفين على الرسالة.

يذكر أن الباحث محمد سعيد النجار، تخرج في كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، وشارك في العديد من الأنشطة الطلابية والمشروعات التدريبية في كبرى الشركات، خلال دراسته وبعد التخرج.