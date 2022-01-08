أعضاء «تنسيقية الأحزاب»: منتدى شباب العالم يثقل خبرات كل المشاركين

رصد الإعلامي محمد مصطفى شردي، آخر الاستعدادات قبيل انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم والمقام في شرم الشيخ، بإجرائه لقاءات مع عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب.

عضو تنسيقية شباب الأحزاب: نحضر كافة الورش التحضيرية الخاصة بالمنتدى

قالت النائبة هدى عبدالستار عمار، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن التنسيقية بها الكثير من التنوع والتطور والمواكبة في الجوانب التنفيذية والتشريعية وفي منتدى شباب العالم، ما يثقل من خبرات كافة المشاركين بها، «كلنا كنواب بالتنسيقية بنحضر الورش التحضيرية من أجل المشاركة في المنتدى».

وأضافت «عمار»، خلال بث مباشر لبرنامج «الحياة اليوم»، من شرم الشيخ المذاع على فضائية «الحياة»: «فكر التنسيقية إيجابي من حيث خبرة العضو العلمية وده توجه الدولة المصرية، والقيام على الدراسات والأبحاث والواقع العلمي، وفخورة بمشاركة زملائي بالورش المختلفة والتوصيات الفعالة اللي خرجت بها».

عضو بالتنسيقية: لدينا محاور تنمية شاملة ضمن منتدى شباب العالم

فيما أوضح أحمد عمرو، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن التنسيقية تهتم دائما بالمشاركة في المقترحات النهائية وتوصيات منتدى شباب العالم، «فيه محاور موجودة وثابتة ومتكررة في المنتدي، وهي محاور التنمية الشاملة التي لن تحدث إلا بالتحول الرقمي وريادة الأعمال لإشراك الشباب في مجال الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية».

ويعتبر منتدى شباب العالم منصة دولية لجميع الشباب المؤثرين بمجتمعاتهم المؤمنين بقدرتهم نحو التغيير، وأعلنت إدارة المنتدى بدء وصول الوفود المشاركة في المنتدى الجمعة 7 يناير الجاري لمدينة السلام شرم الشيخ، ويمثل الشباب المشاركين الجنسيات المختلفة من 196 دولة من كل القارات.