منظمو منتدى الشباب: «هنعمل من 5 لـ10 آلاف مسحة كورونا للحضور يوميا»

رصد الإعلامي محمد مصطفى شردي، آخر الاستعدادات قبيل انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم والمقام في مدينة السلام بشرم الشيخ، من خلال لقاءات مع عدد من أعضاء اللجنة المنظمة للمنتدى.

عضو اللجنة المنظمة: لدينا ما يقارب الألفين شخص ضمن اللجان المنظمة

قال بهاء إبراهيم، عضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، إن المنتدى ينقسم إلى عدد من اللجان المختلفة، وبه ما يقارب من الألفين شخص ضمن اللجان المنظمة ويتخصصون في مختلف المجالات كقطاعات التسكين والقطاع الصحي والتحول الرقمي وغيرهم، ووصفهم بـ«خلية نحل»: «كل يوم هنعمل من 5 لـ10 آلاف مسحة ضد كورونا لكل حاضري المنتدى يوميا».

عضو اللجنة المنظمة: مشاركتي في المنتدى سيكون عن طريق التبرع

فيما أضافت نهلة السيد، عضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، خلال بث مباشر لبرنامج «الحياة اليوم»، من شرم الشيخ المذاع على فضائية «الحياة»، أنها تشارك في منتدى شباب العالم منذ عام 2016 ومنذ بداية المؤتمر الوطني للشباب الأول، قبيل تحويله إلى منتدى شباب العالم، «مشاركتي في المنتدى بيكون عن طريق التبرع، وبفضي نفسي شهرين أو ثلاث شهور علشان أقدر أكون ملتزمة بعملي، ومنقسمين إلى فرق كل له أعماله».

وأوضحت أنه وبعد نجاح المؤتمر السابق لمنتدى شباب العالم قدم عدد كبير من مواطني كافة دول العالم طلبات بالالتحاق بالمنتدى الجديد، «هنسيب مسرح شباب العالم مفاجأة لكل الناس اللي هتشارك، وهيمتد خلال الـ3 أيام الخاصة بالمنتدى، ونفسنا يكون فيه أعداد مشاركة أكبر ولكن إحنا محددين بأعداد معينة وبنبعت المشاركة للناس المهتمة بالمجالات المعنية».