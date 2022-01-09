ضبط أب حبس ابنتيه 48 ساعة في شقة بالمنصورة: «بكاء الرضيعتين أنقذهما»

ألقت مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية، القبض على أب وجاري البحث عن زوجته لقيامهما بحبس طفلتيهما التوأم وعمرهما عامان ونصف لمدة يومين بمفردهما في شقتهما بمدينة المنصورة.

وكشفت التحريات أن الزوجين وضعا القفل على باب الشقة، إلا أن صراخ الطفلتين المتواصل أزعج الجيران فأبلغوا الشرطة، ولم يتم إخراج الطفلتين إلا بكسر باب الشقة، وتبين وجود الطفلتين في حالة من الإعياء الشديد.

وكشفت الأجهزة الأمنية أن خلافا نشب بين الزوجين فترك كلاهما الشقة وهو ما يعيد للأذهان قضية «أنس» طفل طوخ بمحافظة القليوبية الذي تركه والداه في شقة بمفردة حتى مات جوعا.

ورود بلاغ بوجود طفلتين داخل شقة

تبلغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة بورود إخطار من بعض الأهالي بشارع السكة الحديد بمدينة المنصورة بسماع صراخ مستمر لطفلتين صغيرين من داخل شقتهما منذ يومين، ولم يتمكنوا من دخول الشقة لوجود قفل على باب الشقة الخارجي وعندما طرقوا باب الشقة لم يجب أحد واستمر الطفلين في الصراخ.

خروج صراخ متقطع من أطفال داخل الشقة

انتقل ضباط مباحث قسم ثان المنصورة إلى مكان الواقعة واستمع الضباط إلى أقوال الأهالي الذين سمعوا صراخ متقطع من أطفال داخل الشقة مع محاولتهم فتح الباب الحديدي لإنقاذهم.

كسر باب الشقة وإخراج الطفلتين

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم كسر باب الشقة وبالدخول إليها تبين وجود طفلتين لا يتعدى عمرهما عامين ونصف ملقيان على سرير في غرفة النوم وتبين وجودهما في حالة إعياء شديد تم نقلها إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما.

وبسؤال الجيران أكدوا أنهم سمعوا صراخا يخرج من الشقة من الطفلتين منذ يومين إلا أنهم فشلوا في معرفة سبب بكاء الطفلتين بسبب إغلاق باب الشقة من الخارج بقفل حديدي، ولا يعرفوا ظروف الزوجين، ولما يظهرا على مدار اليومين فلجأوا إلى إبلاغ الشرطة لإنقاذ الطفلتين.

وبالفحص تبين أن الطفلتين تدعيان «جودي»، و«جنا»، وهما توأم وعمرها عامين ونصف، ووالدهما يدعى «حازم ص. ا.»، 33 سنة، عامل ويملك كشك شاي بمنطقة كفر البدماص، وله إقامة بقرية سللنت دائرة مركز المنصورة، والأم تدعى «سعيدة ع. م.» ولم يستدل على عنوانها.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن خلافا نشب بين الزوجين وتطور إلى مشاجرة فيما بينهما فترك كل منهما الشقة وأغلق الأب الباب بالقفل على الطفلتين وسافر الأب إلى القاهرة فيما لم يُستدل على مكان الأم إلى الآن.

وتمكنت مباحث قسم شرطة ثان المنصورة من القبض على الأب والذي اعترف في التحقيقات بارتكاب الواقعة ولكنه حاول إلقاء اللوم على الأم. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.