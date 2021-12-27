البدء في تطوير 27 مبنى بالقاهرة التاريخية.. وتوجيهات بتوحيد واجهات محلات شارع المعز

أجرى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، جولة تفقدية في عدد من مواقع العمل الخاصة بمشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية، ورافقهما اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب المحافظ، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وعدد من المسئولين.

وقال محافظ القاهرة، في بيان، اليوم الاثنين، إنه يجري تنفيذ مشروعات غير مسبوقة بالمحافظة؛ لإعادة رونقها ووجهها الحضاري، بالتوازي مع ما تم وجار من أعمال الانتهاء من إزالة المناطق غير الآمنة، وتسكين أهالينا في مشروعات سكنية حضارية.

اهتمام الرئيس السيسي بإحياء القاهرة التاريخية

بدورها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية يحظى باهتمام كبير من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لإعادة إحياء مختلف مناطق القاهرة التاريخية، واستعادة رونقها العمراني والحضاري، وجعلها مصدرا لجذب الحركة السياحية إليها، استغلالا لما تحويه من مواقع ومعالم أثرية تمثل مختلف العصور والحقب التاريخية، وهو ما يعكس ثراء هذه المناطق وتميزها الحضاري.

وأشارت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، إلى الاجتماعات والزيارات الدورية التي يقوم بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية؛ لمتابعة معدلات تنفيذ تلك المشروعات، والعمل على سرعة الانتهاء منها، وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة.

توحيد واجهات المحلات بشارع المعز

ووجهت خلال تفقدها لأعمال التطوير بشارع المعز، بتوحيد واجهات المحلات المتواجدة بالشارع بالتنسيق بين محافظة القاهرة ووزارة السياحة والآثار، بالإضافة إلى تطوير أعمال الإضاءة بالشارع، كما وجهت بعقد اجتماع تنسيقي بين محافظة القاهرة وصندوق مصر السيادي لسرعة تنفيذ أعمال التطوير التابعة للصندوق لاسيما أعمال تطوير منطقة «دار العزب».

ترميم وإعادة توظيف المباني التراثية المسجلة

وشملت الجولة تفقد أعمال الإزالة للمناطق الخرِبة بوكالة الشوربجي، والمنطقة المحيطة بمسجد الحاكم، حيث استمع المحافظ ومساعد أول رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس خالد صديق، حول ما يتم تنفيذه من أعمال لإعادة تأهيل المنطقة وإحيائها، من خلال ترميم وإعادة توظيف المباني التراثية المسجلة، وكذا المباني ذات القيمة غير المسجلة، إلى جانب تطوير العديد من المباني بالمنطقة.

وتابع المحافظ ومساعد أول رئيس مجلس الوزراء، موقف الإزلالات للمناطق الخربة بمنطقة مسجد الحاكم، وكذا ما يتم صرفه من تعويضات مالية ضمن مخطط إعادة تطوير المنطقة.

وأكد المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، خلال الجولة، أنه تم البدء في تطوير الواجهات لـ 27 مبنى من إجمالي 48 مبنى من المقرر تطوير واجهاتها، وقام اللواء خالد عبدالعال والمهندسة راندة المنشاوي، بتفقد أعمال التطوير الجاري العمل بها والأخرى التي تم الانتهاء منها، وأعمال دهانات واجهات المباني والعمارات بالمنطقة.

وانتقل المحافظ ومساعد أول رئيس مجلس الوزراء إلى منطقة درب اللبانة، حيث تابعا أعمال تطوير وإعادة إحياء المنطقة، بما في ذلك أعمال تطوير حديقة مسجد المحمودية بدرب اللبانة.