أسباب عدم استجابة الدعاء.. 5 أخطاء يقع فيها الكثيرون

الدعاء هو حلقه الوصل بين العبد وربه، فمن خلاله يمكن أن تناجي الخالق وتطلب ما تريد، فالبعض يدعو وقت الحاجة والمرض والحزن، ويَقول الصالحون، إن الدعاء هو حوار بين العبد وربه، لكن الكثيرين لا يعرفون أن للدعاء قواعد يجب الالتزام بها، وأن بعض الأخطاء الشائعة قد تؤدي إلى عدم الاستجابة.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» الأخطاء التي يقع فيها الكثيرين خلال الدعاء، مما يمنع استجابته، والشروط الصحيحة والواجبة عند الدعاء، وفقًا لدار الإفتاء المصرية في السطور التالية:

أسباب تمنع استجابة الدعاء

التعجل

ومن أبرز الأسباب التي تمنع استجابة الدعاء، هي التعجل، فالرغبة في الاستجابة الوقتية قد تكون السبب في عدم قبول الدعوة، لأن الصبر هو من شروط القبول، فقد ذكر عن أبي هريرة عن الرسول محمد صلي الله عليه وسلم «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل».

الدعاء بإثم

على الرغم من أن الدعاء هو أحد أنواع العبادات للمسلمين، إلا أن من شروط الدعوة ألا تكون بإثم، أو شيء محرم كأن يدعو شخص بقطع الأرحام، بزوال النعمة من أخيه المؤمن.

أكل الحرام

لا يستجيب الله للأشخاص الفاسدين، الذين يأكلون الحرام أو أموال اليتامى بغير حق، وقد ذكر في الأحاديث الشريفة عن «رجل يطيل السفر، أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأني يستجاب له؟» رواه مسلم.

عدم الأخذ بالأسباب

من الأخطاء التي تؤدي إلى عدم الاستجابة للدعاء، هي عدم الأخذ بالأسباب، كأن يطلب النجاح دون المذاكرة، أو الترقي في وظيفة دون العمل بشكل جاد، فقد روي عن الإمام عامر الشعبي، أنه مر على قوم، فوجد الجرب قد فشي في الإبل، فقال لصاحبها، أما تداويها، فقال إن لنا عجوز نتكل على دعائها، فقال «أجعل مع دعائها شيئًا من القطران»، والقطران كان علاج لجرب الإبل.

شروط الدعاء المستجاب

والدعاء المستجاب، يجب أن تتوفر بعض الشروط وهي كالآتي:

الدعاء لله فقط، لا شريك له.

الصبر وعدم التعجل.

ألا تكون الدعوة بها إثم أو قطيعة رحم.

أن يكون قلب المؤمن حاضر

التيقن باستجابة الله للدعوة ايماءً لقول الرسول الكريم «ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه».