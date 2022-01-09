ارتفاع مبيعات فولفو السنوية 5.6%.. 700 ألف سيارة خلال 2021

نمت مبيعات فولفو للسيارات العالمية، بنسبة 5.6%، لتصل إلى 698.693 سيارة في عام 2021 بالكامل، مما يدل على المرونة في مواجهة قيود العرض المستمرة. وأظهرت نتائج المبيعات أيضًا وفق بيان للشركة، استمرار شعبية مجموعة إعادة شحن سيارات فولفو المزودة بمجموعة نقل حركة كهربائية بالكامل أو هجينة تعمل بالكهرباء.

ونمت مبيعات طرازات إعادة الشحن بنسبة 63.9% في عام 2021، مقارنة بعام 2020. وشكلت إعادة شحن السيارات 27% من إجمالي حجم مبيعات الشركة في عام 2021.

وارتفع عدد سيارات فولفو، المباعة عبر الإنترنت، بنسبة 316% في عام 2021 مقارنة بعام 2020. وكان هذا النمو مدفوعًا بزيادة طلب العملاء جنبًا إلى جنب مع عرض موسع في المزيد من الأسواق.

وسجلت الشركة 64436 عملية تسليم بالتجزئة في ديسمبر، بانخفاض قدره 18.1% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020. وتأثرت النتيجة بشكل كبير بالنقص المستمر في توريد المكونات ، مما أثر على الإنتاج وبالتالي عمليات التسليم للعملاء. وظل الطلب على منتجات شركة سيارات فولفو قوياً.

ونحو 40% من جميع سيارات فولفو الجديدة المباعة في ديسمبر، كان من طرازات Recharge، حيث شكلت السيارات الكهربائية بالكامل 7.4% في أوروبا، وكانت حصة سيارات Recharge نحو 60%، بينما في الولايات المتحدة كانت قريبة من 30% من إجمالي حجم المبيعات.

وفي الولايات المتحدة، باعت الشركة 122173 سيارة العام الماضي، بزيادة قدرها 10.9% مقارنة بعام 2020. وفي ديسمبر، باعت شركة سيارات فولفو 10.793 سيارة في الولايات المتحدة.

وبلغت المبيعات في الصين 171،676 سيارة، بزيادة 3.0% مقارنة بعام 2020. وخلال شهر ديسمبر، باعت شركة سيارات فولفو 14.642 سيارة في الصين.

في أوروبا، زادت المبيعات حتى تاريخه بنسبة 1.8% لتصل إلى 293.471 سيارة، ودعم الطلب القوي على سيارات إعادة الشحن التابعة للشركة أداء المبيعات. وفي ديسمبر، باعت شركة سيارات فولفو 28561 سيارة في أوروبا.

على الصعيد العالمي، لا تزال XC60 هي الطراز الأكثر مبيعًا للشركة في عام 2021، وباعت الشركة 215.635 سيارة (2020: 191.696) من الطراز خلال العام.

وتأتي XC40 في المرتبة الثانية بإجمالي مبيعات 201.037 سيارة (2020: 185.406)، بينما XC90 هي ثالث أفضل طراز مبيعًا مع 108.231 سيارة (2020: 92.458).