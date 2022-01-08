«منتدى شباب العالم»: 500 ألف طلب حضور من دول مختلفة ولم نرفض أي شخص

قالت سارة بدر، المتحدث باسم منتدى شباب العالم، إن جلسات المنتدى ستبدأ من يوم الإثنين 10 يناير وحتى الخميس 13 يناير، لكن اليوم كان أول يوم من ورش العمل التحضيرية لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، «بدأنا استقبال الوفود من يوم 7 يناير أمس، ونعمل على قدم وساق لتحضير كل القاعات، وعاوزين نقول للعالم إننا رجعنا تاني بالمنتدى بالرغم من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)».

إقبال كبير جدًا من الوفود على قاعات ورش العمل

وأضافت «بدر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «خبر اليوم»، الذي تُقدمه الإعلامية خلود زهران، على قناة «أون»، أن هناك حماسا لدى الوفود، «كان فيه إقبال كبير جدًا من الوفود على قاعات ورش العمل والقاعات كانت مليانة، بالفعل كان فيه 500 ألف شاب وشابة من دول العالم المختلفة يرغبون في المشاركة في المنتدى، لذلك عملنا تطبيق خاص بالمنتدى عشان ميكونش فيه ناس متقبلتش في النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم».

إدارة المنتدى ترحب بكل الوفود والحضور

وأشارت المتحدث باسم منتدى شباب العالم، إلى أن إدارة المنتدى ترحب بكل الوفود والحضور، سواء الذين سيحضرون عبر منصة المنتدى على الإنترنت أون لاين أو الحضور في شرم الشيخ، «اللي مش قادر يكون معانا في شرم الشيخ، هيكون معانا أون لاين، واللي هيشارك من خلال الأون لاين في فعاليات مختلفة هياخد صورة تذكارية خاصة بالمنتدى، ومعظم ورش العمل والجلسات هتبقى متاحة على المنصة».

ورش العمل تراعي وتتماشى مع النقط الخاصة بأجندة جلسات المنتدى

وأوضح أنه سيتم دفع الأسئلة المختلفة الخاصة بالمنتدى على المنصة، وسيتم المشاركة من خلال أون لاين، «ورش العمل تراعي وتتماشى مع النقط الخاصة بأجندة جلسات المنتدى، النهارده كان بداية ورش العمل، (آثار جائحة كورونا على الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030) وورشة (المستقبل التكنولوجي لمنظور ما بعد الجائحة) (السياسات الإنمائية الرشيدة من أجل الإنسانية)، ورش العمل سيخرج بتوصيات سيتم دفعها من خلال الجلسات الختامية الخاصة بالمنتدى».