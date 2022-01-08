نائب بتنسيقية الأحزاب عن منتدى الشباب: مصر قادرة على إبهار العالم

قال محمد عبدالعزيز عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة يقدم صورة إيجابية عن مصر القوية القادرة على تنظيم الاحتفالات الكبرى مع الاهتمام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، «مصر قادرة طول الوقت على إبهار العالم وتقديم أفضل ما لديها».

عبدالعزيز: ضيوف المنتدى الأجانب سيتحولون إلى سفراء لمصر

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن منتدى شباب العالم يبعث رسالة بأن مصر آمنة ومستقرة، وله دور مهم في تنشيط السياحة، «حالة الحركة والإقبال السياحي على شرم الشيخ في هذا الوقت من العام كبير، وزائرو مصر وضيوف المنتدى الأجانب سيتحولون إلى سفراء لمصر مستقبلا».

عبدالعزيز: ورش العمل بدأت اليوم وتستمر طوال المنتدى

وأوضح أن الدلالات السياسية لمنتدى شباب العالم كبيرة، ومنها مواجهة الجوائح الأخرى التي قد تظهر على مستوى العالم مستقبلا، كما ستكون هناك جلسات متعلقة بهذا الأمر ضمن ورش عمل المنتدى، لافتا إلى أن المنتدى يهتم أيضا بما يتعلق بحقوق الإنسان والتغير المناخي، «فيه ورش عمل مهمة بدأت من اليوم، منها ورشة متعلقة بالمبادرات الإنسانية وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة».

وأكد أن المنتدى سيحضره الكثير من المسؤولين من مختلف المؤسسات العلمية العالمية في مختلف القطاعات، لافتا إلى أن الجلسات النقاشية التي سيحضرها أمثال هؤلاء ستتحول إلى برامج عمل يطبقها هؤلاء المسؤولين في بلدانهم بعد عودتهم لها، وهي خطوة كبرى.

وتابع: «كل المسؤولين المصريين سيحضرون منتدى شباب العالم ويتحاورون مع الشباب المصري في مختلف القضايا التي قد تشغل بالهم، ما سينعكس على قدراتهم وقراراتهم وحواراتهم، وسيتحول كل هذا إلى برامج عمل وحوارات مثمرة».