خروج 13 مصابا في حادث أتوبيس الموت بجنوب سيناء بعد تماثلهم للشفاء

أكد الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، خروج 13 مصابا في حادث تصادم مدينة الطور الذي وقع فجر أمس، فيما بقي 5 مصابين في المستشفيات لتلقي العلاج، منهم 3 مصابين في مستشفى أبورديس، وحالة في مستشفي شرم الشيخ الدولي، وحالة جرى تحويلها إلى مستشفي السويس العام لإصابته بكسر في عظام العين، واشتباه كسر في قاع الجمجمة.

وقال «رخا»، إنه جرى تسليم 16 جثمانا ليلة أمس وتسليمها إلى ذويهم في محافظات المنيا، وكفر الشيخ، والغربية، نافيا ما تردد بشأن تزايد أعداد الوفيات بسبب انتقال المصابين إلى مستشفى أبورديس.

وشهدت محافظة جنوب سيناء، فجر أمس، حادث مأساوي، وقع بعد كمين الوادي بنحو 10 كيلو مترات بين أتوبيس غرب ووسط الدلتا وسيارة ميكروباص أجرة الصعيد، ما أسفر عن مصرع 16 شخصا بينهم ثلاث أطفال، وإصابة 18 آخرين.

نجاة اثنين من ركاب الميكروباص

وكشف مصدر طبي عن مفاجأة في حادث تصادم الطور، تتمثل في جود اثنين من ركاب الميكروباص المنكوب من بين الجرحى، الأول يدعيى إبراهيم سهل حسين علي، 27 سنة، من ساقولا ببني مزار بمحافظة المنيا، وسيجري إجراء جراحة له بسبب إصابته بكسر في عظام الفخذ في مستشفي أبورديس العام، والآخر يدعى «السيد»، وجرى تحويله إلى مستشفي السويس العام لإصابته بكسر في عظام العين واشتباه كسر في قاع الجمجمة.

25 ألف جنيه لأسرة كل متوف

وقال زيدان عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة جنوب سيناء، إن الدكتورة نيفين القباج وافقت على زيادة قيمة التعويض لحالة الوفاة لتصبح 25 ألف لأسرة كل متوف، و25 ألف لأي إصابات بعجز كلي، و500 جنيه للمصاب.

وذكر أن كل سيارة نقلت الجثامين جري إرسال مبلغ 1000 جنيه معها كمصاريف من وزارة التضامن.

وفي نفس السياق، قدم اللواء ايمن الشريف السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء الشكر إلى المغسلين الذين قاموا بتغسيل الحالات وتكفينها وتسليمها إلى ذويهم مساء أمس، وقال إنهم قدموا جهدا كبيرا لخروج الجثامين إلى أسرهم لتكون جاهزة للدفن.

وذكر أن فريق المغسلين الذين تطوعوا هم الشيخ عبد الغني سمك، ومحمد فتوح، وأحمد الجمال، وأحمد عامر، وأحمد فوزي الأسمر، ومحمد عبد المهيمن.