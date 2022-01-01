التنمية المحلية: إغلاق طريق «شرم الشيخ - الطور» لحين انتهاء الأمطار

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إغلاق طريق «شرم الشيخ - الطور»، بمحافظة جنوب سيناء، لحين انتهاء الأمطار وإصلاح الطريق.

وأشار إلى أنه في ضوء متابعة وزارة التنمية المحلية، لتقارير هيئة الأرصاد الجوية، بوجود حالة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار على عدد من محافظات الجمهورية، ذكر تقرير غرفة العمليات بالوزارة، تعطيل الدراسة غدا الأحد، في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، ومحافظة أسيوط.

انقطاع الكهرباء عن مدينتي طور سيناء وشرم الشيخ

كما أشار التقرير إلى سقوط أمطار غزيرة على مدينتي شرم الشيخ وطور سيناء بمحافظة جنوب سيناء، مع طقس شديد البرودة، وأمطار ثلجية على معظم أنحاء المحافظة، وانقطعت الكهرباء عن مدينتي طور سيناء وشرم الشيخ، وقامت المحافظة بتشغيل الكهرباء في شرم الشيخ على خط نويبع، وجرى إغلاق طريق «شرم الشيخ - الطور»، لحين انتهاء الأمطار وإصلاح الطريق، وتعمل كل مرافق المحافظة بكفاءة ولا يوجد تأثير على الملاحة الجوية، كما أن المطار يعمل بكفاءة.

أمطار على مدينتي الغردقة وسفاجا

وأوضح اللواء شعراوي، أن التقرير أشار إلى هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مراكز محافظة البحر الأحمر، خاصة مدينتي الغردقة وسفاجا، وجاري رفع التراكمات، وأيضا في محافظة مطروح على مركز السلوم، وفي محافظة أسيوط خاصة في مدينة أسيوط الجديدة ومركز الفتح.

وهطلت أمطار خفيفة ومتقطعة على محافظة سوهاج، وتحديدا مركز ومدينة أخميم وحي الكوثر وحي غرب سوهاج، ولم ترق إلى تجمعات، وجاري رفعها.

فيما تشهد باقي المحافظات استقرار حالة الطقس، حيث يسود طقس مائل للبرودة على المحافظات الساحلية، وطقس معتدل في باقي المحافظات.

وأكد اللواء محمود شعراوي، استمرار رفع درجة الاستعداد على كل المحافظات، والتنسيق بين الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لمجابهة الطقس المتوقع على أغلب المحافظات.

كما وجه اللواء محمود شعراوي، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، باستمرار متابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة، لسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، مشددا على ضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانياً، ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار في المحافظات التي تتساقط فيها الأمطار سواء من الشوارع الرئيسية أو الفرعية.