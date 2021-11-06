افتتاح مشروعات لحماية مدينة الطور من أخطار السيول بـ245 مليون جنيه

أعلن الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري، أن الوزارة انتهت من تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول في عدة محافظات من بينها محافظة جنوب سيناء، وقال إن المرحلة الثانية من أعمال حماية جنوب سيناء تتعدى 700 مليون جنيه في مدن طابا، ونويبع، والطور، ورأس سدر، وأبورديس.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير مشروع حماية الطور من أخطار السيول، بحضور الدكتور أسامة الظاهري رئيس قطاع المياه الجوفية، والمهندس أحمد مصطفى مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع موقف الحماية من أخطار السيول عن كثب، خاصة أن المشروعات المنفذة حتى الآن حمت مصر من خسائر كبيرة في الأرواح والمنشآت الحيوية في شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر وصعيد مصر.

بحيرات صناعية وسدود

وافتتح الوزير خلال زيارته مدينة الطور، اليوم، بحيرة وادي الأعوج، لحماية طريق النفق شرم الشيخ، وتخزين ما يقرب من مليون و200 ألف متر مكعب، وكذلك سدين في وادي ميعر 1 و2 بسعة تخزين 200 ألف متر مكعب من المياه، لحماية قرية ميعر، بهدف حماية المنشآت الموجودة في مدخل مدينة الطور، وتخزين الخزان الجوفي، إضافة إلى افتتاح بحيرة اسلا أكبر بحيرة صناعية سعة تخزين 3 ملايين متر مكعب.

مشروعات بـ245 مليون جنيه

وأكد الوزير الانتهاء من أعمال حماية الطور من السيول من أخطار السيول بنسبة 100٪، بتكلفة بلغت أكثر من 245 مليون وتشمل إقامة 3٣ سدود، و5 بحيرات صناعية، بسعة تخزينية 7 ملايين متر مكعب.

وأكد أن أعمال الحماية تضمنت إنشاء بحيرات صناعية وحواجز وسدود، وإنشاء بحيرة وحاجز في وادي إسلا، وبحيرة وحاجز في وادي الثمان، ضمن البحيرات الخمس.

وأعلن «عبدالعاطي»، الانتهاء من أعمال إنشاء سدي (1، 2) بوادي ميعر بهدف احتجاز نحو 100 ألف متر مكعب بكل سد، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية لحماية مدينة الطور، تُجرى داخل 7 أودية وهي ميعر، والأعوج، واملاحه، والثمان، واسلا، وحبران، وبدر، والتي تقع شرق الطريق الدولي الجديد، طريق النفق / شرم الشيخ، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 245 مليون جنيه.

مشروعات حماية طابا ونويبع من أخطار

وأكد المهندس أحمد فهمي، وكيل وزارة الري بجنوب سيناء، انتهاء أعمال حماية منطقة الترابين بمدينة نويبع بتكلفة بلغت نحو 200 مليون جنيه، حيث أنشئت بحيرة تخزين صناعية، وحوض تهدئة، وحاجز إعاقة، إضافة إلى 6 قنوات صناعية، وعدد 7 حواجز توجيه سعة تخزينية 40 ألف متر مكعب.

وقال إنه تم الانتهاء من أعمال الحماية في المرحلة الثانية للمدينة بنسبة 100٪، وكذلك أعمال مبنى الدبش في 3 أودية، بينها وادي الطليعات، موضحاً أن عملية الترابين بنويبع تتضمن إقامة عدد من الحواجز والبحيرات وقنوات التوجيه في 17 موقعًا، بتكلفة تتعدى 200 مليون جنيه.

وقال إن أعمال حماية طابا من أخطار السيول بلغت تكلفتها 134 مليون جنيه، وتشمل 13 قناة صناعية، و4 بحيرات صناعية، و47 حاجزا، وحوضين تهدئة، مشيرا إلى أن السعة الإجمالية للتخزين بطابا مليون متر مكعب.