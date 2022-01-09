تراجع الليرة التركية أمام العملات الأجنبية للأسبوع الثاني

سجلت الليرة التركية، اليوم الأحد، سعرًا جديدًا بتراجعها أمام عدد كبير من العملات الأجنبية، إذ شهدت حالة من التذبذب بداية من الخميس الماضي بين الارتفاع والانخفاض، مقابل عدد من العملات الأجنبية وذلك بالرغم من تدخلات ودعم من البنك المركزي التركي.

جاء ذلك وسط دعوات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمواطنين بالعودة إلى الادخار في البنوك بدلًا من الذهب وإطلاق حزمة من التدابير الاقتصادية، وسط مخاوف من ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية والتضخم، إذ قال الرئيس التركي: «تجاوزنا المرحلة الأصعب وحان الوقت لجني ثمار جهودنا وتحقيق أهدافنا».

وشهدت تعاملات الليرة التركية، حالة من التذبذب خلال تداولات يوم الخميس الماضي، صعودًا وهبوطًا مقابل الدولار الأمريكي بعد تدخلات جديدة داعمة من البنك المركزي.

وتعد الليرة التركية من العملات الأكثر سوءا خلال العام الماضي، وامتد ذلك حتى الأسبوع الأول من العام الجاري 2022.

وعادت الليرة التركية، لتفقد بريقها حيث سجلت الليرة التركية التراجع الأسبوعي الثاني على التوالي وفقًا لمصرفيين لـ«الوطن».

سعر الليرة التركية أمام الدولار:

تراجعت الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي لتباع بسعر 13.86 ليرة تركية.

سعر الليرة التركية أمام اليورو:

سجّل اليورو ارتفاعًا أمام الليرة التركية لتباع بسعر 16.76 ليرة تركية.

سعر الجنيه الإسترليني:

بيع الجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية بسعر 18.83 ليرة تركية.

سعر الين الياباني أمام الليرة التركية:

سجل الين الياباني ارتفاعًا أمام الليرة التركية ليباع بسعر 12.01 ليرة تركية.

سعر الفرنك السويسري أمام الليرة التركية:

سجل الفرنك السويسري ارتفاعًا مقابل الليرة التركية اليوم ليباع بسعر 15.10 ليرة تركية.

سعر الليرة التركية أمام اليوان الصيني:

سجل اليوان الصيني ارتفاعًا مقابل الليرة التركية اليوم الأحد ليباع بسعر 217 ليرة تركية.