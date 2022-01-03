جامعة القاهرة تطلق اسم جابر عصفور على أكبر مدرجات كلية الآداب

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إطلاق اسم الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق والأستاذ بكلية الآداب، الذي توفي قبل أيام، على أكبر مدرج بكلية الآداب تخليدًا وتكريمًا لاسم الراحل باعتباره واحدًا من القامات العلمية الكبيرة ومن أهم النقاد والمفكرين في الوطن العربي، وهو صاحب مدرسة علمية في العقلانية والدرس الأدبي والفكري.

معلومات عن جابر عصفور

يذكر أنّ الدكتور جابر عصفور كان عضوا بمجلس الثقافة والتنوير بجامعة القاهرة، ورئيسا للمركز القومي للترجمة، وأمينا عاما للمجلس الأعلى للثقافة، ووزيرا للثقافة.

مؤلفات جابر عصفور

وللدكتور جابر عصفور مؤلفات وترجمات عديدة أثرت المكتبة العربية، وأبرزها: الهوية الثقافية والنقد الأدبي، أوراق ثقافية، قراءة التراث النقدي، آفاق العصر، وهوامش على دفاتر التنوير.

وحصل جابر عصفور على العديد من الجوائز والأوسمة، منها: جائزة النيل (2019)، وجائزة سلطان بن علي العويس في حقل الدراسات الأدبية والنقد ـ الدورة الخامسة (1996-1997)، ودرع رابطة المرأة العربية (8 مارس 2003)، وجائزة أفضل كتاب للدراسة النقدية، وزارة الثقافة – القاهرة (1984)، وجائزة أفضل كتاب في الدراسات الأدبية، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الكويت (1985)، وجائزة أفضل كتاب في الدراسات الإنسانية، معرض الكتاب الدولي- القاهرة (1995).