أداء صلاة الجنازة على الدكتور جابر عصفور في مسجد صلاح الدين بالمنيل

أدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الاسبق، عقب صلاة ظهر اليوم السبت داخل مسجد صلاح الدين في منطقة المنيل بالقاهرة، بحضور زوجته الدكتورة هالة فؤاد أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ونخبة من المثقفين يتقدمهم الدكتور عماد ابو غازي الاستاذ بجامعة القاهرة ووزير الثقافة الاسبق، والكاتب الصحفى حلمي النمنم وزير الثقافة السابق، والدكتورة كرمة سامي مدير المركز القومي للترجمة، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس هيئة الكتاب، والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزارة الثقافة للسينما والدكتور نبيل عبدالفتاح مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

التوجه بجثمان الراحل إلى جامعة القاهرة

ومن المقرر التوجه بجثمان الدكتور جابر عصفور إلى جامعة القاهرة ليودعه زملاءه وطلابه، ومنها إلى مدافن الأسرة في مدينة 6 أكتوبر، حسب وصية الراحل.

ويقام عزاء الراحل الكبير الأستاذ الدكتور جابر عصفور غدا الأحد الموافق 2 يناير 2022 بمسجد الحامدية الشاذلية عقب صلاة المغرب مباشرة.

حزن في الأوساط الثقافية على رحيل الدكتور عصفور

وخيمت حالة من الحزن على الأوساط الثقافية في مصر وخارجها بعد رحيل الدكتور جابر عصفور المثقف البارز، والأكاديمي الكبير، حيث عمل إلى جانب عمله أستاذا بجامعة القاهرة، في عدد من الجامعات العربية والأجنبية، منها جامعة الكويت وجامعة هارافارد.، كما تولى وزارة الثقافة مرتين في 2011، وفي 2014.