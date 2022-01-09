حالة طوارئ في البحر الأحمر استعدادا للأمطار.. اليوم وغدا

رفعت أجهزة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية والأمطار المتوقع سقوطها اليوم وغدا، وذلك بحسب توقعات مركز التنبؤ بالأمطار وهيئة الأرصاد الجوية، بسقوط أمطار ما بين متوسطة وغزيرة على مدن محافظة البحر الأحمر.

إعلان حالة الطوارئ في البحر الأحمر

وشهدت مدن البحر الأحمر انتشار الغيوم وانخفاض درجة الحرارة وتقلبات في الأحوال الجوية، وأعلنت الأجهزة الطوارئ بالمطار والمستشفيات، فيما كثفت إدارة مرور البحر الأحمر من الخدمات على الطرق السريعة، وطالبت السائقين بتوخي الحذر والالتزام بالسرعات المقررة.

ولم تعلن هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق أي ميناء، إذ لم تتأثر الحركة الملاحية بسوء الأحوال الجوية.

تصدير 27 ألف طن فوسفات

في سياق آخر، أفادت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر في بيان لها اليوم الأحد، تداول 488 طن بضائع عامة ومتنوعة، و196 شاحنة، و32 سيارة، و27500 طن فوسفات بموانئ البحر الأحمر، كما استقبل ميناء الغردقة السفينة «القاهرة» قادمة من ضبا السعودية بحمولة 11 ملاكي.

وأفاد البيان، بأن حركة الصادرات شملت تصدير 27500 طن فوسفات للهند، و151 شاحنة، و20 سيارة ملاكي، بينما شملت حركة الواردات 488 طن بضائع عامة، و45 شاحنة، و12 سيارة ملاكي، فيما تواجدت 11 سفينة على أرصفة الموانئ.

وغادرت السفينة «الحرية» ميناء سفاجا بحمولة 71 شاحنة، وسيارتين ملاكي، والسفينة «دليلة» بحمولة 80 شاحنة، و18 سيارة ملاكي، وكذلك السفينة «PROFESSOR WENGER» بحمولة 27500 طن فوسفات متجهة إلى الهند.