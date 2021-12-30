رفع درجة الاستعداد بموانئ البحر الأحمر بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلن اللواء مهندس محمد عبد الرحيم حميد، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد بالموانئ التابعة للهيئة تحسباً للتغيرات الجوية المتوقعة خلال الفترة القادمة بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، بوجود طقس سيئ واضطراب حركة الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر.

وشدد «عبد الرحيم» على التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ التابعة للهيئة وتفعيل دور غرفة عمليات الموانئ ورفع درجة استعداد مركز العمليات الرئيسي بالهيئة ومتابعة الخريطة المناخية أولا بأول.

رفع درجة استعداد الوحدات البحرية

وأكد على رفع درجة استعداد الوحدات البحرية المملوكة للهيئة في السويس، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والسلامة البحرية، والتنبيه على مديري الموانئ بضرورة اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب بوقف أو استئناف حركة الملاحة بعد التنسيق مع مكاتب هيئة الأرصاد الجوية ومتابعة الخريطة المناخية حفاظاً على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وشهدت اليوم الخميس تداول 946 طن بضائع عامة ومتنوعة و364 شاحنة و 64 سيارة ملاكي و 1448 طن قطن حيث شملت حركة الصادرات 624 طن بضائع عامة و 301 شاحنة و 54 ملاكي في السويس.

وشملت حركة الواردات 322 طن بضائع عامة و 63 شاحنة و 10 ملاكي و1448 طن قطن قادم من بورسودان، ويتواجد 13 سفينة على أرصفة الموانئ.

حركة السفن في الموانئ اليوم الخميس

كما شهد ميناء سفاجا مغادرة السفينة أمل بحمولة 90 شاحنة والسفينة الحرية بحمولة 78 شاحنة و4 ملاكي والسفينة دليلة بحمولة 93 شاحنة و18 ملاكي، وفي ميناء الغردقة غادرت السفينة القاهرة متجهة إلى ميناء ضبا بحمولة 32 سيارة ملاكي ووصول السفينة القاهرة بحمولة 8 سيارة ملاكي.

واستقبل ميناء نويبع السفينة سيناء، حيث تم استقبال 63 شاحنة بحمولة 322 طنا و2 سيارة ملاكي وتصدير 40 شاحنة بحمولة 624 طنا.

كما استقبل ميناء السويس السفينة RINA قادمة من بورسودان بحمولة 1448 طن قطن وتم مغادرة السفينة بنياس 3 متجهة إلى جدة.