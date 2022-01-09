إقرار إجباري.. اجتماعات مكثفة لبحث استمارة استكمال بيانات بطاقة التموين

علمت «الوطن» من مصادر مطلعة داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن لجنة إعادة هيكلة الدعم تبحث الصيغة النهائية لاستمارة استكمال بيانات بطاقة التموين، حاليا، في ظل انعقاد اجتماعات دورية للجنة التي يترأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بعضوية عدد من الوزارات، هي: «التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، وعدد من الجهات المعنية».

معايير استمارة استكمال بيانات بطاقة التموين

وقالت مصادر لـ«الوطن»، إن لجنة إعادة هيكلة الدعم، تبحث شكل الاستمارة النهائية التي سيتم إقرارها حول استكمال بيانات بطاقة التموين، والتي ستقر الوزارة من خلالها إقرارا إجباريا على المواطن صاحب البطاقة التموينية حول كل ما لديه من ممتلكات وحيازات.

ونوهت المصادر بأن استمارة استكمال البيانات، ستضم كتابة وتدوين صاحب البطاقة التموينية بكل ما لديه، من «عدد الأبناء، المراحل التعليمية، المدارس الملتحقين بها، العقارات المملوكة، الحيازات الزراعية، الدخل الشهري أو المعاش، السيارات الملوكة وموديل إصدارها».

إجراءات ضبط منظومة دعم التموين

يأتي ذلك وسط ما تبحثه الحكومة ووزارة التموين بشأن قواعد وآليات ضبط منظومة الدعم من أجل وصول الدعم لمستحقيه من الأسر الأولى بالرعاية فقط، حيث أقرت وزارة التموين تنفيذ عدة إجراءات مرتقبة حول ضبط منظومة الدعم والتي جاء من بينها:

1 - وقف مؤقت لإصدار بدل التالف والفاقد لمدة شهرين لحين الانتهاء من ضبط المنظومة.

2 - وقف استخراج بطاقات التموين الجديدة.

3 - وقف إضافة المواليد.

4 - الحد الأقصى لعدد أفراد بطاقة التموين فردين فقط فيما بعد.

5 - عدم أحقية المتزوج في الحصول على الدعم وإضافة المواليد طالما قادر على الإنفاق.