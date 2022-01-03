موعد استكمال بيانات بطاقات التموين لمستحقي الدعم.. تعرف على التفاصيل

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدء استكمال بيانات بطاقات التموين، بعد إعلانها تأجيل إصدار بدل الفاقد والتالف لبطاقات التموين، وأوضحت الوزارة أن قرار التأجيل هو قرار مؤقت لمدة تتراوح من 6 أسابيع إلى شهرين، لحين عودة تفعيل الإصدار مرة أخرى.

موعد استكمال بيانات بطاقات التموين

ويعد قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، بوقف إصدار بدل الفاقد والتالف للبطاقة هو أحد إجرءات الوزارة لبدء استكمال بيانات بطاقات التموين، حيث تعتبر الوزارة أن هذا الإجراء سيمكنها من ضبط منظومة دعم التموين والتوصل لبيانات الأفراد مستحقي الدعم من الأسر الأولى بالرعاية.

وقال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ«الوطن»، إنه من المفترض أن تشهد الأيام القليلة المقبلة كل التفاصيل الخاصة بمرحلة استكمال بيانات الأفراد المقيدين على بطاقات التموين، وإعلان موعد استكمال البيانات، والمهلة، والطريقة التي سيقوم من خلالها صاحب البطاقة التموينية أو رب الأسرة باستكمال بياناته سواء من خلال مكاتب التموين أو من خلال المنصات الرقمية، حال إتاحة الخدمة على موقع دعم مصر الرقمي وبوابة مصر الرقمية لخدمات التموين.

بيانات منظومة دعم التموين والخبز

وتتضمن منظومة الدعم، المواطنين مستحقي الدعم التمويني ودعم الخبز، حيث يحصل 64 مليون مواطن على الدعم التمويني شهريا بواقع 50 جنيهًا للفرد يحصل عليهم في صورة سلع مدعمة من الحكومة، في حين يحصل 72 مليون مواطن على دعم الخبز يوميا بواقع 5 أرغفة هي حصة المواطن من الخبز اليومي بإجمالي 150 رغيفا على مدار الشهر.