اجتماعات مكثفة بـ«التموين» لضبط منظومة الدعم واستكمال بيانات الأفراد

تشهد وزارة التموين والتجارة الداخلية، حاليا اجتماعات مكثفة على مستوى قياداتها من أجل ضبط منظومة دعم التموين، إذ تواصل استكمال بيانات أفراد بطاقة التموين، ومن المرتقب أن تعلن تفاصيل ذلك خلال الأيام المقبلة فيما يخص موعد استكمال البيانات وخطواتها والمهلة التي ستحددها الوزارة لهذا الإجراء والموعد والخطوات.

وتضمنت قرارات علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية الجديدة، حذف بطاقات التموين لمن يرفض استكمال البيانات الخاصة بالأفراد المقيدين على البطاقة التموينية، وذلك ضمن إجراءات الوزارة لضبط منظومة دعم التموين، بهدف وصول الدعم لمستحقيه من الأسر الأولى بالرعاية.

تفاصيل استكمال بيانات البطاقة

فيما قالت مصادر بوزارة التموين، لـ«الوطن»، إنَّ استكمال بيانات بطاقة التموين، سيمكّن الوزارة من معرفة الأفراد المستحقين وغير المستحقين للدعم التمويني ودعم الخبز، وذلك من أجل البقاء فقط على المواطنين الذين لهم الأحقية في صرف الدعم الحكومي شهريًا.

وشهد يوم السبت الماضي الموافق 1 يناير 2022، اجتماعًا لوزير التموين بديوان عام وزارة التموين مع مدراء مديريات التموين على مستوى 27 محافظة، وذلك لبحث ملف ضبط منظومة دعم التموين والنقاش حول خطوة استكمال بيانات.

وقف إصدار بدل الفاقد والتالف لبطاقة التموين

كما قرر وزير التموين، وقف إصدار بدل الفاقد أو التالف لبطاقة التموين مؤقتًا لمدة تتراوح من 6 أسابيع إلى شهرين، وذلك لحين ضبط المنظومة والانتهاء من تنفيذ ما ستشهده الوزارة من قرارات مرتقبة خلال الأيام القليلة المقبلة.