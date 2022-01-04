المصيلحي: استكمال بيانات بطاقة التموين لن يضر أي مواطن مستحق

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لن يضار أي مواطن مستحق للدعم، سواء دعم التموين، أو دعم الخبز، من عملية استكمال بيانات بطاقة التموين، التي تبحث الوزارة حاليا، عن معايير وآليات ما سيجري خلال الأيام المقبلة، من أجل ضبط منظومة الدعم.

هدف استكمال بيانات بطاقة التموين

ولفت الوزير في تصريحات لـ«الوطن»، أن الهدف من إجراء استكمال بيانات بطاقة التموين، هو معرفة من يحصل على الدعم وهو يستحقه، ومن يحصل عليه، وهو ليس بحاجة له وغير مستحق، مشيرا إلى أن توقف خدمة إصدار بدل فاقد أو تالف بطاقة التموين، إجراء مؤقت، لحين ضبط المنظومة، والانتهاء من استكمال البيانات.

وأضاف المصيلحي، إلى أن قاعدة بيانات منظومة الدعم، تضم بيانات صحيحة، إلا أن الوزارة بحاجة إلى معرفة مدى استحقاق العدد المدرج على المنظومة، للدعم من عدمه، موضحا أن هناك 64 مليون مواطن يصرفون السلع شهريا، و72 مليون مواطن يصرفون الخبز يوميا.

تعاون بين التموين والإنتاج الحربي والتضامن الاجتماعي

وكشف الوزير، عن تعاون مشترك بين عدة وزارات مع وزارة التموين من بينها وزارتي الإنتاج الحربي والتضامن الاجتماعي، ضمن اللجنة المشكلة لإعادة هيكلة الدعم وضبط المنظومة، قائلا: «أؤكد مرة أخرى أنه إضافة المواليد متوقف حاليا ولا يوجد أي إصدار لبطاقات تموين جديدة، مع تعطيل إصدار بدل الفاقد والتالف لحين ضبط المنظومة».

تجدر الإشارة، إلى أن كل مواطن مقيد على منظومة دعم الخبز يحصل على عدد 5 أرغفة يوميا بواقع 150 رغيفا، فيما يحصل كل مواطن مقيدا على بطاقة التموين على 50 جنيها حتى الفرد الرابع، و25 جنيها بدءا من الفرد الخامس.