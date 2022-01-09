شخصيات مؤثرة تحرص على المشاركة في منتدى شباب العالم (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين حسام حداد ومحمد الشاذلي تقريرا تلفزيونيا بعنوان «شخصيات مؤثرة تحرص على المشاركة في منتدى شباب العالم».

النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم جاءت محملة بقضايا جديدة

وأوضح التقرير أنّ النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم جاءت محمّلة بقضايا جديدة وأفكار استثنائية يشارك فيها عدد كبير من الشباب حول العالم، جاءوا إلى مدينة السلام والأمان شرم الشيخ.

المشاركون في منتدى شباب العالم تحدوا ظروف انتشار جائحة كورونا

وتابع التقرير أنّ المشاركين في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، تحدوا ظروف انتشار جائحة كورونا من أجل البحث عن مستقبل أفضل وحلول فعالة لمشكلات ربما يكونوا طرفا فيها، لكنهم وجدوا أنفسهم داخلها.

بطلة مسلسل لاكاسا دي بابيل أصرت على حضور المنتدى

وأوضح التقرير، أنّ النسخة الاستثنائية لمنتدى شباب العالم، شارك فيها عدد من الشباب المؤثر حول العالم، جاءوا إلى القمة الشبابية العالمية لبحث عدد من القضايا والملفات والتفاعل معها على نطاق واسع، وأبرزها كانت للممثلة الإسبانية إيتزيار إيتونيو بطلة مسلسل لاكاسا دي بابيل، التي أصرت على حضور المنتدى من أجل التفاعل والتطرق إلى موضوعات ومناقشات ثرية، ربما تكون نقطة انطلاق لوضع العديد من الحلول المتعلقة بالشباب حول العالم.

ومن أبرز المشاركين في النسخة الرابعة من المنتدى، بحسب التقرير، ماركيان بنهامو الذي يعد أشهر المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو رائد في فريق الابتسامة ويستخدم يوتيوب ويقدم محتوى إيجابي ويبلغ من العمر 22 عاما، ويتابعه أكثر من 6 ملايين شخص على منصة التواصل الاجتماعي فيس بوك.