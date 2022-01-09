إجراء 330 تحليل تسلسل جيني لاكتشاف متحورات كورونا داخل مستشفيات العزل

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة، وجه بزيادة تحليل التسلسل الجيني داخل كل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «تم إجراء 330 تحليل تسلسل جيني، خلال 3 أسابيع بمستشفيات العزل الصحي لكشف سلالات كورونا والمتحورات التي ومدى إصابة المواطنين بها».

تحليل التسلسل الجيني

وأوضح المصدر، أن تحليل التسلسل الجيني، يجرى في مستشفيات العزل الصحي، ويستغرق من 4 أيام إلى 5 أيام، ويظهر عدد الطفرات في كل المتحورات، لافتا إلى أن كل المتحورات التي ظهرت في مصر تستجيب لبروتوكول علاج كورونا المصري، الذي أسهم كثيرا في رفع معدلات الشفاء على مدار الموجات الأربع التي حدثت للفيروس، مؤكدا أن بروتوكول علاج كورونا المصري يعد من أفضل البروتوكولات على مستوى العالم.

بروتوكول علاج كورونا

وتابع المصدر: «تحديث بروتوكول علاج كورونا في النسخة السابعة يتضمن مجموعة من العقاقير الجديدة التي يقتصر الحصول عليها داخل مستشفيات العزل الصحي فقط، لافتا إلى أنها تؤخذ في الأيام الأولى من الإصابة عن طريق الفم، وجرى تأمين حصة مصر من خلال وزارة الصحة والسكان وهيئة الشراء الموحد».

وفي سياق متصل، دعت وزارة الصحة والسكان، المواطنين مجددا، للتسجيل للحصول على لقاح كورونا، للإسهام في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم 50% من إجمالي المواطنين، وطمأنت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بشأن كل اللقاحات، وقالت إن اللقاحات فعالة وآمنة.

وعن الأعراض الجانبية، قالت الوزارة إنها ارتفاع في درجة الحرارة، وإحمرار موضع التطعيم، وحكة بسيطة، وإحساس بالتعب والإرهاق، وتكسير في عضلات الجسم، لافتة إلى أن هذه الأعراض تزول في غضون يومين لا أكثر.