تزامنا مع متحورات كورونا.. «الصحة» تحدد الحاصلين على الجرعة الثالثة

حسمت وزارة الصحة والسكان الجدل القائم حول الفئات الحاصلة على الجرعة التنشيطة للقاح كورونا، تزامنا مع العديد من التساؤلات التي وردت للوزارة عن موعد الجرعة الثالثة من اللقاح بعد ظهور متحور أوميكرون، والحديث عن انتشاره حول العالم بنهاية يناير الجاري.

الفئات المستحقة للحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

واستعرضت وزارة الصحة والسكان الفئات الحاصلة على الجرعة التنشيطية للقاح كورونا في مصر في منشور رسمي لها، وقالت كل العاملين في القطاع الطبي، وأصحاب الأمراض المزمنة، أي شخص فوق الـ18 سنة، سوف يصل لكل هذه الفئات رسالة على هواتفهم بعد مرور 6 أشهر من حصولهم على الجرعة الثانية للتوجه لتلقي الجرعة الثالثة التنشيطية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان على أهمية الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، وقالت إن الجرعة الثالثة هي تعزيزية للجهاز المناعي للجسم لمواجهة فيروس كورونا، ومتحور أوميكرون، موضحا أن اللقاحات لا تعطي المناعة الكاملة، ولكنها تعمل على تخفيف الأعراض وتجعلها بسيطة ومتوطسة بدلا من كونها شديدة الخطورة، فضلا عن تخفيف الضغط على المنظومة الصحية.

تطعيم 50% من المواطنين

وجددت وزارة الصحة دعوتها للمواطنين بشأن التسجيل للحصول على لقاح كورونا للحد من انتشار العدوى والسيطرة على العدوى والانتهاء من تطعيم 50% من المواطنين على منتصف العام الجاري، مؤكدة على أن لقاحات كورونا آمنة وفعالة ولا داعي للخوف أو القلق بشأنها.

وفيما يتعلق بالأعراض الجانبية للقاجات كورونا، أشار إلى أن الأعراض الجانبية تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة وإحمرار موضع التطعيم وحكة بسيطة وإحساس بالتعب والإرهاق، لافتة إلى أن هذه الأعراض تزول في غضون يومين لا أكثر ولا تستدعي الذهاب إلى الطبيب.

وطالبت الوزارة من المواطنين ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس، مؤكدة على أن الإجراءات الاحترازية ما زالت السلاح الفعال للوقاية من خطر الإصابة.