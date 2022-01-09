«الصحة» تكشف عن العقار المستخدم للحالات الحرجة لفيروس كورونا ومتحوراته

قال مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنه حتى الآن لم يظهر أي حالات شديدة بمتحور أوميكرون في مصر، مؤكدًا أن كافة المصابين بالمتحور الجديد أعراضهم خفيفة ومتوسطة ويخضعون للبروتوكول العلاجي الخاص بمصابي كورونا.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه في النسخة السادسة من بروتوكول كورونا، جرى إضافة مجموعة من الأدوية للحالات الحرجة لمصابي فيروس كورونا، وتؤخذ داخل مستشفيات العزل الصحي، منها عقار «باريسيتينيب».

90% من مصابي كورونا غير مُلقحين

وأشار إلى 90% من الحالات الحرجة لفيروس كورونا ومتحوراته، تكون لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ولم يحصلوا على اللقاح المضاد لكورونا، متابعًا «نجدد دعوتنا بشكل مستمر للمواطنين بأهمية الحصول على لقاح كورونا للحد من انتشار العدوى، إذ أن اللقاح لا يعطي المناعة الكاملة ولكنه يخفف من الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة».

وأضاف المصدر: «متحور أوميكرون هو السائد على مستوى العالم بشكل رسمي، والعالم يتجه للتعايش مع الفيروس، ونتوقع ظهور متحورات جديدة غير متحور أوميكرون، الفيروس بيضعف واللقاحات لها فعالية كبيرة وبنسب مختلفة وفقا للشركات المنتجة والتجارب السريرية التي ظهرت وأجريت على فئات مختلفة من بلدان مختلفة».

المنحنى الوبائي لفيروس كورونا

وكشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 830 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة، وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى أن هناك ارتفاعًا في معدلات الشفاء داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان، رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.