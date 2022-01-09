مصدر: أحمد رفعت يوافق على الانتقال إلى الأهلي

وافق الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على انضمام أحمد رفعت، لاعب فريق فيوتشر إف سي، إلى صفوف الأحمر في الموسم المقبل، بعدما عرضت إدارة القلعة الحمراء الأمر عليه، قبل التعاقد مع اللاعب.

ومنح موسيماني مسؤولي الأهلي، الضوء الأخضر للتعاقد مع اللاعب، بعدما تألق طوال الفترة الماضية مع منتخب مصر، فضلًا عن متابعة موسيماني مستواه في الملعب، خلال مباراة الأحمر الأخيرة أمام فيوتشر، في مسابقة الدوري، التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

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