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مصدر بـ«الأهلي»: لن نضم أحمد رفعت في يناير

كتب:

أحمد خالد
01:14 م | الأحد 12 ديسمبر 2021
الأهلي

الأهلي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن حقيقة دخول النادي في مفاوضات مع أحمد رفعت، مهاجم منتخب مصر وفريق فيوتشر، بعد تألق اللاعب ضمن صفوف الفراعنة في بطولة كأس العرب المقامة بقطر، وهدفه في شباك الأردن بربع نهائي البطولة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، إنّ النادي الأهلي لم يدخل في أي مفاوضات شفهية أو رسمية مع أحمد رفعت حتى الوقت الحالي، مضيفا: «أحمد رفعت لاعب مميز وإضافة لأي فريق، لكن لم ندخل في مفاوضات مع اللاعب بالوقت الجاري». 

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