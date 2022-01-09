حيثيات شطب واكد وأبو النجا من «المهن التمثيلية»: افتقدا حسن السمعة

قضت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الثانية أفراد، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم برفض الطعن المقام من الفنانين عمرو واكد وخالد أبو النجا على قرار شطبهما من نقابة المهن التمثيلية وذلك في الدعوى، التي حملت رقم 52538.

صدَر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين الدكتور فتحي محمد السيد هلال، محمد عبدالحميد محمد نوير، وحضور المستشار أحمد مجدي الشرقاوي مفوض الدولة وسكرتارية أحمد عبدالنبي أمين سر المحكمة.

حيثيات شطب واكد أبو النجا من نقابة المهن التمثيلية

وقالت محكمة القضاء الإداري، في حيثيات حكمها، إنَّ المدعيان يطلبا إلغاء قرار مجلس نقابة المهن التمثيلية فيما تضمنه من إنهاء عضويتهما بالنقابة، وحيث ذكرت النقابة أسباب إصدارها للقرار المطعون فيه، وأرجعت إلى أنَّهما لم يمارسا المهنة منذ عام 2017، ولم يسددا الاشتراكات السنوية منذ ذلك التاريخ وافتقدا لشرط حسن السيرة والسمعة لاتهامهما في قضايا إرهاب وانضمام لجماعة إرهابية وظهورهما بجلسة استماع بالكونجرس الأمريكي تحت مسمي المنبر المصري لحقوق الإنسان دون تفويض من الدولة المصرية.

واكد وأبو النجا لم يثبتا عكس ما نسب إليهما من اتهامات

وأوضحت حيثيات الحكم، أنّهما استقويا بقوى خارجية ونالا من قدر مصر والإساءة للمخابرات المصرية، ولما كانت قرينة الصحة هي الأصل في القرارات الإدارية، إذ يفترض في القرارات الإدارية أنَّها صدرت صحيحة ما لم يثبت العكس، وإذ لم ينازع المدعيان في الأسباب التي استندت إليها النقابة المدعى عليها في إصدار القرار المطعون فيه.

وحسب الحيثيات، لم يثبت المتهمان عكس ما ذكرته الاتهامات، وكانت تلك الأسباب من شأنها إنهاء عضويتهما بالنقابة المدعي عليها وفقًا لنص المادة 12 من القانون رقم 35 لسنة 1978، الأمر الذي يكون معه قرار النقابة المطعون فيه قد صدر موافقا لصحيح حكم القانون، ويضحي معه طلب إلغائه في الدعوى الماثلة غير قائم على سند من أحكام القانون خليق بالرفض.