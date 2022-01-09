عضو بلجنة تنظيم منتدى شباب العالم: «شغالين على مدار 24 ساعة»

قالت سلمى صقر عضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، إن منظمي النسخة الرابعة من المنتدى التي تنطلق 10 يناير الجاري، يعملون كخلية نحل طوال ساعات اليوم، موضحةً: «مفيش نوم، وساعات مش بناكل عشان نخرج بصورة مشرفة تليق بمصر وشبابها».

«صقر» : نعمل بإصرار لنخرج بصورة تليق بمصر

وأضافت «صقر» خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد ومحمد الشاذلي، أنها حضرت نسختي عامي 2018 و2019، كما ستحضر نسخة هذا العام، متابعةً: «أول اجتماع زي آخر اجتماع، بنشتغل بنفس الروح والعزيمة والإصرار عشان نخرج بشكل يليق بمصر، عاوزين نطلع بشكل يليق بمصر ونبقى يد واحدة».

وتابعت عضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، أن ما تمّ على الأرض في السنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي إنجاز كبير على المستويات كافة، ولفتت إلى أن المنظمين ينقسمون إلى مجموعات، كل مجموعة تتولى مهمة معينة، مثل فريق اللوجستيات الذي يعمل في إطار المطارات والتسكين والقاعات وكل ما يتعلق بها من ترتيبات.

جهود فريق المحتوى

وأشارت سلمى صقر، إلى أنها جزء من فريق المحتوى، وهو معني بمحتوى الجلسات: «أعمل على جلسة التغير المناخي، وهي قضية هامة جدا في ظل أزمة كورونا، فقد قلّت الانبعاثات الكربونية في الأزمة نتيجة تراجع الأنشطة الاقتصادية، لكنها عادت إلى الزيادة مرة أخرى».

وأوضحت «صقر»، أن جلسة التغير المناخي ستكون تحضيرية لخطة العمل التي ستقوم عليها الدولة خلال الفترة المقبلة، بسبب آثارها الكبير على العالم كله، حيث سببت الجفاف في أفريقيا، وفيضانات في أسيا وإعصارات في مناطق مختلفة من العالم.