شرم الشيخ.. مدينة منتدى الشباب ذات السمعة العالمية (فيديو)

شرم الشيخ المدينة الساحرة، مدينة السلام، أصبحت الواجهة الاستثنائية في العالم؛ التي احتضنت منتدى شباب العالم لأربع دورات، وأصبحت واحدة من أكثر المدن السياحية التي يقصدها السائحون من كل دول العالم بهدف الترفيه ومتابعة الأحداث الدولية التي تستضيفها مصر.

شرم الشيخ أكثر المدن السياحية التي يقصدها السائحون

جاء ذلك ضمن تقرير تليفزيوني عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد ومحمد الشاذلي، بعنوان «شرم الشيخ.. مدينة المنتدى ذات السمعة العالمية».

العالم يعتبر شرم الشيخ مقصدا متميزا وحلما لكل من يرغب في زيارة مصر

عدّ العالم مدينة شرم الشيخ مقصدًا متميزًا وحلمًا لكل من يرغب في زيارة مصر، بسبب تميز موقعها الاستراتيجي ومياهها النقية الصافية التي تجلب محبي الغوص بتنوعها البيئي، الذي يزيدها جمالًا، بالإضافة إلى طقسها المعتدل وكثره الأماكن الأثرية الشاهدة على الحضارة والتراث والإرث الثقافي المصري.

ومدينة شرم الشيخ منطقة جذب للسياحة في مصر لأنّها تحتوي على مناطق سياحية كثيرة، وتتنوع معالمها الأثرية والترفيهية والطبيعية، وأطلق العالم عليها مدينة السلام نتيجة لتميزها في إقامة عدد من المؤتمرات والقمم العالمية، خصوصا في السنوات القليلة الماضية، التي كانت شاهدة على استضافة النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم أعوام 2017، 2018،2019.

فعاليات وطنية وعالمية لمكافحة الفساد في شرم الشيخ

ونظمت شرم الشيخ مؤتمر التحالف الدولي للشمول المالي، التي استقبلت فيه ما يقرب من 800 مشارك من 95 دولة حول العالم ناقشوا خلالها سياسات الشمول المالي بالإضافة إلى مكافحة مؤتمر الفساد في العالم الذي دعت مصر إلى عقده وكان شاهدًا على عقد فاعليات وطنية وعالمية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى مؤتمر الاستثمار في أفريقيا الذي انعقد لتعزيز وتحفيز الاستثمار في قارة أفريقيا، ومنتدى الصناعة المصرفية.