تطوير الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة في بورسعيد

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة مستجدات العمل داخلها، كذلك معرفة تفاصيل خطة تطويرها بما يحقق أهدافها، وذلك برفقة اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة.

تطوير الشبكة الوطنية

واستمع عادل الغضبان محافظ بورسعيد لشرح تفصيلي حول إدارة ومنظومة العمل داخل الشبكة، وكيفية التواصل السريع مع مختلف الجهات لسرعة احتواء الأزمات فى أسرع وقت، وذلك بعد أن شهدت الشبكة الوطنية أعمال تطوير على أعلى مستوى وأصبحت نموذج استرشادي سيتم تعميمه على باقي محافظات الجمهورية.

سرعة احتواء ومجابهة أنواع الطوارئ

وتهدف الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة إلى تحقيق السيطرة الكاملة، والتعاون بين جميع الجهات، لسرعة احتواء ومجابهة كل أنواع الطوارئ والأزمات والكوارث خلال مدة زمنية محدودة، وأيضاً دعم خطط التنمية المستدامة عن طريق استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل لجميع الجهات المعنية بالدولة طبقاً لأحدث المعايير العالمية، ولتكون تلك الشبكة بمثابة العمود الفقري لأجهزة الدولة في خدمة اتصالات الطوارئ، بما يضمن سرعة الاستجابة للتعامل مع مختلف بلاغات الطوارئ.

ربط عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية

وتهدف الشبكة إلى ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية، عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة لتلقي بلاغات الطوارئ من المواطنين.