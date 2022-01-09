إحلال وتجديد محطة معالجة صرف عرب المدابغ بأسيوط بـ624 مليون جنيه

تفقد اللواء أركان حرب المهنس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، محطة معالجة صرف صحي عرب المدابغ بمنطقة غرب أسيوط، وبرفقته عدد من مهندسي الشركة لمتابعة أعمال الإحلال والتجديد القائمة بالمحطة، ومتابعة الوضع التنفيذي لتنفيذ منظومة معالجة الحمأة المنتجة من المحطة.

أول محطة بالشركة تعمل بنظام المعالجة الثلاثية المتطورة

وأوضح رئيس الشركة، أن محطة معالجة صرف صحي عرب المدابغ تعد أول محطة على مستوى الشركة تعمل بنظام المعالجة الثلاثية المتطورة، وتضم (6) أحواض ابتدائية، و(8) أحواض نهائية، وفلتر قرصي، وفلتر آخر رملي، وعنبر كبس حمأة، وحوضين مزج كلور، وحوض هضم الحمأة، فضلاً عن أحواض التهوية ، ومصدرين للتيار الكهربي.

وأضاف «درة»، أن الهدف من اعمال الإحلال والتجديد الجاري للمشروع محطة معالجة عرب المدابغ، رفع الطاقة التصميمية من طاقة 70 ألف م3/يوم إلى 105 ألف م3/يوم، وتحسين كفاءة السيب النهائى بإضافة فلتر قرصي، وتطوير نظام المعالجة للصب على مصرف الزنار، وذلك للتغلب على التصرفات الزائدة من مدينة أسيوط بالكامل وقريتي درنكة ومنقباد، نظرا لان زيادة الطاقة التصميمية الخاصة بالمحطة إلي 105 ألف م3/يوم يمكن من الحفاظ على المنشآت المدنية القائمة دون الاخلال بتشغيل المحطة .

تكلفة الإحلال والتجديد 624 مليون جنيه

وأكد أن أعمال الاحلال والتجديد القائمة تحت اشراف شركه مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد وبمعرفة شركة ترسانة الاسكندرية احدي الشركات التابعة لوزارة الدفاع، بتكلفة إجمالية تصل إلى 624 مليون جنيها من خطة الاحلال والتجديد المالية الخاصة بالشركة، متوجهة إلي إحلال وتجديد كافة مكونات المحطة والوصول بها إلى الحالة المثالية ، وتحسين السيب النهائى والوصول به إلى المعايير المعلنة من اللجنة العليا للمياه.