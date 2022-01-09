حملة لتسوية وتمهيد شوارع وميادين أبوتيج في أسيوط

كلف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط رؤساء المراكز والقرى بالمرور الدوري والمتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والجاري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة لافتاً إلى أهمية متابعة معدلات التنفيذ ومراحل العمل التي وصلت إليها طبقاً للمواصفات والمعايير المقررة مشيراً إلى العمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات خاصة البنية الأساسية في القرى الأكثر اجتياجاً تنفيذاً لخطة التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030.

وفي هذا الإطار تفقد يسري كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بقرى مركز أبوتيج ضمن المبادرة الرئاسية تطوير الريف المصري "حياة كريمة" والتي من بينها منازل سكن كريم ومشروعات المبادرة الرئاسية بقرية الزرابي كما ترأس حملة لتسوية وتمهيد الشوارع والميادين والطرق داخل مدينة أبوتيج وعدد من قرى المركز ورفع نواتج التسوية والمخلفات باستخدام معدات الوحدة المحلية رافقه خلالها نواب رئيس المركز ورؤساء الوحدات المحلية القروية وعدد من مسئولي القطاعات المعنية.