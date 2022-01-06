«مياه أسيوط» تعقد اجتماعا تمهيدا لاستلام «معالجة القوصية».. تخدم 500 ألف نسمة

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اجتماعا مع مسئولي الهيئة القومية ومهندسي الدعم الفني ومهندسي المشروعات بالشركة، لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات المنفذة تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي نحو تحقيق الاستفادة من تلك المشروعات بدخولها الخدمة وتقديم النفع للمواطنين.

المحطة تخدم 500 ألف نسمة في القوصية

وناقش المهندس هشام درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، الانتهاء من تنفيذ أهم الملاحظات بمحطة معالجة صرف صحي القوصية والمنفذة من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بطاقة تصميمية 41 ألف م3/ يوم لخدمة 500 ألف نسمة بمركز القوصية بالكامل تمهيدا لاستلامها من قبل الشركة.

وأوضح رئيس الشركة أن المحطة تتكون من 12 حوضا للعمل بنظام المعالجة الثنائية برك الأكسدة، جاء من بينهم عدد 2 حوض لا هوائي، وعدد 8 أحواض ترددي هوائي، وعدد 1 حوض انضاج نهائي، وعدد 1 حوض مزج الكلور مزود عليه منظومة حقن كلور ضمن مراحل معالجة مياه الصرف الصحي، ومحطة رفع المياه التي تم معالجتها والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية إلى 250 ل/ث، ومن ثم يتم التصريف على الغابة الشجرية بالقوصية، أو من خط السيب النهائي إلى مصرف البسيوني.

4 محطات رفع صرف صحي

كما تستوعب المحطة مياه الصرف الصحي من عدد 4 محطات رفع صرف صحي «محطة رفع صرف صحي القوصية 1، بخط طرد قطر 1000 مم بطول 13.5 كم، ومحطة رفع صرف صحي القوصية 2 (المساعدة)، بخط طرد قطر 1000 مم بطول 3.5 كم، ومحطة رفع صرف صحي قرية بني إدريس، بخط طرد قطر 300 مم بطول 3 كم، ومحطة رفع صرف صحي مير بخط طرد قطر 600 مم بطول 8.5 كم»، لخدمة مركز القوصية بالكامل وجميع القرى التابعة له.

وتمنى «درة» أن تتحقق الاستفادة القصوى من مثل هذا المشروع القومي، لتتضافر جميع جهود مؤسسات المجتمع المدني والهيئات القومية للارتقاء بمؤشرات الأداء الخدمي المقدم للمواطن البسيط الذي سيدفع عجلة التنمية المستدامة التي تنسجم مع الرؤى العامة للقيادات السياسية الهادفة إلى بناء إنسان جديد يحمل فكر مستنير يتواكب مع العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين ليكون الأقدر على صناعة مستقبل مثمر.