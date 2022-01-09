شباب مصر الدارسين بالخارج يشاركون في منتدى شباب العالم عبر زووم

لم تمنع ظروف جائحة كورونا، شباب مصر الدارسين بالخارج، من الحضور في فعاليات منتدى شباب العالم، حيث حرص عدد من الشباب المصريين الدارسين بكندا، على الاشتراك في أول ورشة عمل لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حول المشروع القومي «حياة كريمة»، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، عبر تطبيق زووم.

وقالت فيبي وصفي، مديرة مدرسة فليوباتير، وهى إحدى أفضل المدارس في مقاطعة أونتاريو الكندية، إنها حضرت من قبل منتدى شباب العالم في مدينة السلام شرم الشيخ، خلال نسخته عام 2018، وحينها تقابلت مع السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وتناقشت معها في قضايا عدة لها علاقة بدور الشباب المصريين بالخارج.

فيبي: حضرنا أول ورشة ضمن المنتدى الساعة 3 الفجر بتوقيتنا

وأشارت فيبي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى رغبتها في حضور المنتدى هذا العام، ولكن ظروف انتشار فيروس كورونا، منعها من الحضور، متابعة: «ظروف كورونا في أونتاريو بكندا، صعبة لدرجة أن المدارس أغلقت، وممنوع السفر للخارج غير للظروف الطارئة».

وأوضحت فيبي، أنه عند علمها بإمكانية المشاركة عبر تطبيق زووم في المنتدى، لم تترد لحظة للمشاركة، كاشفة أنها استعدت برفقة 9 شباب في الثالثة فجرًا بتوقيت كندا لحضور أول ورشة عمل أقامتها وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، للحديث حول المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

شباب مصر الدراسين بالخارج سفراء لمبادرة حياة كريمة

وأضافت فيبي، أنها أصبحت سفيرة لمبادرة «حياة كريمة» بمشاركة 13 من شباب مصر الدراسين بالخارج في كندا، لافتة إلى أنهم يقومون بالترويج للمبادرة داخل مقاطعة أونتاريو بكندا، بالإضافة إلى جمع تبرعات من قبل المصريين بالخارج لدعم المبادرة، خلال ديسمبر الماضي 2021.

وأكدت فيبي، على تواصل وزيرة الهجرة، السفيرة نبيلة مكرم، الدائم مع الشباب المصريين الدارسين بالخارج، وتشجيعهم على المشاركة في المبادرات والمشروعات التي تتم في مصر، مختتمة حديثها: «إن شاء الله جائحة كورونا تنتهي ونقدر نحضر المنتدى السنة المقبلة على أرض مدينة شرم الشيخ».

ناتلي: فخورة بمشاركتي للترويج لمبادرة «حياة كريمة»

من جانبها، قالت ناتلي عبد المسيح، 17 عام، طالبة في مدرسة فليوباتير بكندا، إنها كانت ترغب في حضور منتدى شباب العالم هذا العالم، للمشاركة في فعالياته والتعرف على شباب جدد، ولكنها لم تستطع فعل ذلك، نظرا لانتشار فيروس كورونا.

وأشارت «ناتلي» إلى سعادتها بالمشاركة في أول ورشة عمل لوزيرة الهجرة، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، عبر تطبيق زووم، والحديث عن مشاركتها في الدعم والترويج للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في كندا.

وأوضحت «ناتلى» أنها فخورة بكونها واحدة من شباب مصر الدارسين بالخارج، ومشاركتها في جمع تبرعات، لدعم المشروع القومي «حياة كريمة»، والذي يختص بتحسين حياة الإنسان المصري في القرى والريف المصري.

وأكدت «ناتلي»، أنها ستكون من أوائل المشاركين في منتدى شباب العالم، خلال النسخة المقبلة، في حين تحسن أوضاع فيروس كورونا.