«الهجرة» توضح الوقت المستغرق لصرف التأمين للمصريين بالخارج

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن الوقت المستغرق لصرف قيمة التأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، المؤمن عليهم، ضمن أول وثيقة تأمين، تطلقها وزارة الهجرة رسميا للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، استجابة لطلبات المصريين بالخارج، وذلك بداية من يناير الجاري 2022.

قيمة التأمين 100 ألف جنيه.. والاشتراك 100 جنيه سنويا فقط

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم، فى بيان لها، أنه فور تقديم كافة المستندات المطلوبة في حالة وفاة المصري المؤمن عليه بالخارج، سواء كانت وفاة طبيعية أو إثر حادث، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف قيمة التأمين، لنقل وشحن الجثمان من الخارج إلى مصر.

وبذلك قد أجابت وزيرة الهجرة، على الاستفسارات التى طرحها اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا، حول وثيقة التأمين على المصريين بالخارج، والتي تمثلت في الاستفسار عن الوقت المستغرق لصرف قيمة التأمين للمؤمن عليه بالخارج.

ونوهت وزيرة الهجرة، عن إشادة وترحيب اتحاد المصريين في أوروبا بتطبيق أول تأمين على المصريين بالخارج، والذي كان يعد مطلبا دائما للمصريين بالخارج لحل أزمة تجهيز وشحن الجثامين لعودتهم لأرض الوطن، بالإضافة إلى جهود الوزارة، لدعمهم والتواصل الدائم مع المصريين بالخارج.

إشادة اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا بوثيقة التأمين

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم، إلى أن وثيقة التأمين، قيمتها 100 ألف جنيه، وقيمة الاشتراك 100 جنيه سنويا، كى يتناسب مع كافة شرائح المصريين العاملين والمقيمين بالخارج، وفى حالة الوفاة بحادث، يتم صرف باقى قيمة التأمين لأهلى المتوفى، كتعويض لهم.

وجدير بالذكر، أن وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قد نشرت مقطع فيديو لا يتخطى الثلاث دقائق عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، توضح من خلاله خطوات الحصول على وثيقة التأمين للمصريين بالخارج إلكترونيا، تسهيلا عليهم، وتتناول خطوات الحصول على وثيقة التأمين للمصريين بالخارج، من خلال المنصة الإلكترونية لمجمع الاتحاد التأميني المصري، بصورة مبسطة وواضحة.