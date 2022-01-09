رئيس مجلس الشيوخ ينعى المستشارة تهاني الجبالي: مواقف وطنية لا تنسى

نعى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً، التي وافتها المنية اليوم.

عبدالرازق: تمثل صلابة الشخصية المصرية

وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إن مصر فقدت شخصية قضائية وسياسية كبيرة لها الكثير من المواقف الوطنية التي لا تُنسى.

قاضية مصرية تدرجت في أعلى المناصب

وأشار إلى أن المستشارة تهاني الجبالي أثبتت خلال حياتها العملية قوة وصلابة شخصية المرأة المصرية، بما أهلها لتكون أول قاضية مصرية في عصرنا الحديث، وتدرجت لأعلى منصب قضائي تصله المرأة في مصر، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يدخلها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها ومحبيها الصبر والسلوان.