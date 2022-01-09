وزيرة الثقافة تنعى المستشارة تهاني الجبالي: «حارسة القانون»

نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا، ومقرر لجنة مواجهة التطرف والإرهاب بالمجلس الأعلى للثقافة، وعضو لجنة القانون به سابقا، التي غيبها الموت فجر اليوم الأحد 9 يناير، عن عمر يناهز 71 عاما، إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت الوزيرة، إن الراحلة واحدة من أهم حارسات القانون، وأول امرأة تتولى منصب قضائي في العصر الحديث، مؤكدة أنها دافعت بقوة عن الكثير من الحقوق الدستورية للمواطن المصري، ووجهت العزاء لأسرتها وأصدقائها، داعية الله أن يتغمد الفقيدة برحمته.

أبرز المعلومات عن تهاني الجبالي

يذكر أن المستشارة تهاني الجبالي ولدت في 20 نوفمبر 1950 في الغربية، وتعد أول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء في العصر الحديث، تخرجت في كلية الحقوق جامعة المنصورة عام 1973، وحصلت على الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية والقانون الدستوري، عملت بالمحاماة لمدة 30 سنة، جرى انتخابها كأول عضوة في المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، لتصبح أول سيدة مصرية وعربية تنتخب في هذا المستوى بالاتحاد، منذ تأسيسه في عام 1944.

أول قاضية مصرية تعين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية

تولت لجنة المرأة في اتحاد المحامين العرب، وجرى انتخابها دورتين على التوالي عضوا بمجلس نقابة المحامين المصرية، كأول محامية منذ إنشاء النقابة، وجرى تعيينها نائبا لرئيس المحكمة الدستورية كأول قاضية مصرية في 2003، حصلت على أكثر من 30 وساما ودرعا تكريميا، أبرزها درع الأمم المتحدة للعمل الاجتماعي، درع المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية عام 2003، درع العيد الخمسيني لاتحاد المحامين العرب عام 1999، درع الاتحاد النسائي التقدمي عام 2000، درع منظمة المرأة العربية عام 2004.