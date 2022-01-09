تفاصيل اتهام منة شلبي لممرضتين بالإهمال في علاج والدتها بالجونة

تباشر الأجهزة الأمنية بالغردقة التحقيق في المحضر الذي حررته الفنانة منة شلبي، برقم 549 لسنة 2022 جنح بقسم ثان الغردقة، واتهمت فيه ممرضتين تتبعان إحدى المنشآت الطبية بالجونة بالإهمال والتراخي وعلاج والدتها بالخطأ، ما تسبب في تدهور حالتها الصحية.

منة شلبي تتهم ممرضتين بالإهمال والتراخي

وصلت الفنانة منة شلبي إلى سكنها الخاص بمنتجع الجونة للاطمئنان على حالة والدتها، والتي ترقد في فترة نقاهة برفقة ممرضتين، لتفاجئ بعدم الاستقرار في حالة والدتها نتيجة حدوث مضاعفات في جرح غائر، ما سبب للفنانة حالة من الضيق الشديد، لتتوجه مباشرة إلى قسم ثاني الغردقة، وتحرر محضرا ضد الممرضتين اللتان تتبعان إحد المنشآت الطبية وتتهمهما بالإهمال.

إصابة والدة منة شلبي بجرح غائر

وتقيم والدة الفنانة منة شلبي بمسكنهما الخاص في منتجع الجونة بالغردقة، وتقضي فترة نقاهة عقب تعرضها لجرح غائر، ما دفع الفنانة منة شلبي للاستعانة بممرضتين من إحدى المنشآت الطبية بالجونة لرعاية والدتها، الا أنهما تسببا في مضاعفة الجرح وتأخر الحالة الصحية لوالدتها.

وأكد مصدر مسؤول بمنتجع الجونة، أن الفنانة منة شلبي وصلت إلى منتجع الجونة للاطمئنان على حالة والدتها، والتي تقيم فى مسكنها الخاص برفق الممرضتين، وفوجئت بتأخر حالة والدتها ومضاعفة الجرح نتيجة التعامل الخاطئ، ما تسبب في تأخر الحالة الصحية لوالدة الفنانة، مشيرا إلى أن الممرضتين قامتا باستخدام مياه ساخنة على الجرح بدلا من الدافئة، ما أدى إلى تقيحه.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أن والدة الفنانة منة شلبي ما زالت تخضع للعلاج بمكسنها الخاص في منتجع الجونة، ولم تُنقل للمستشفى.