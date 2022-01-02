محافظ البحر الأحمر: استئناف الدراسة غدا.. ومتحف الغردقة لم يتأثر بالسيول

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إنَّ هيئة الأرصاد الجوية أبلغت المحافظة بموعد بداية الطقس السيئ، مشيرًا إلى أنَّ سفاجا والغردقة شهدتا سقوط ثلج خفيف، ومع استمرار تقلب الطقس في فترة الليل وجرى التنسيق مع محافظة المنيا لغلق الطريق الذي يربطهما، لافتًا إلى أنَّه جرى وقف الدراسة في الغردقة ورأس غارب وسفاجا، على أن يجرى استئنافها غدا.

جميع طرق الغردقة مفتوحة

وأضاف محافظ البحر الأحمر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، أنَّ كل طرق المحافظة مفتوحة وعادت الأمور إلى نصابها تمامًا، مؤكدًا أنَّ متحف الغردقة لم يتأثر بالسيول، وما يتداول حول ذلك عار تمامًا من الصحة، مشيرًا إلى انتظام حركة الملاحة واستقرار وضع البحر.

انتظام حركة الملاحة واستقرار وضع البحر

وتابع محافظ البحر الأحمر، أنَّ كمية السيول التي تعرضت لها المحافظة بالأمس أعلى نسبيا مما حدث في العام الماضي، مشيرًا إلى أنَّ انخفاض درجة الحرارة لا يمثل أي مشكلة للسياح الأجانب، معبرًا عن سعادتهم بسقوط الثلوج.

تنسيق بشكل كامل مع مختلف الأجهزة

وأكّد محافظ البحر الأحمر أنَّ المحافظة تنسق بشكل كامل مع مختلف الأجهزة والمؤسسات مثل شركة الكهرباء منعًا لحدوث ماس كهربائي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب الاعتماد على استخدام مخرات السيول والصرف الصحي.