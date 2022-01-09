تنفيذ 11 جدارية متنوعة ضمن «هوية أسوان».. وتوجيه بإعادة دهان اللافتات

أجرى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جولة تفقدية شملت عدد من الشوارع والميادين لمتابعة أعمال التطوير والتجميل الجارية، إلى جانب أعمال التشجير والنظافة العامة ورفع كفاءة الأرصفة والإنارة، رافقه خلالها المهندس سيد مدني، رئيس مركز ومدينة أسوان، والدكتور أحمد فرمان، مستشار المحافظ للسياحة والأثار والهوية البصرية، حيث وجّه المحافظ بإعادة دهان ورسم اللافتات واليافطات التابعة لبعض الشركات والهيئات لتدخل منظومة الهوية البصرية، وتغيير مواقعها بما يتناسب مع زاوية الرؤية والمشاهدة لها، والاستمرار في أعمال ري الأشجار والنخيل والمسطحات الخضراء للحفاظ على جميع المكتسبات التي شهدتها الفترة الأخيرة من زهور الزينة وغيرها.

تنفيذ 11 جدارية متنوعة ضمن مشروع الهوية البصرية بأسوان

وتابع عطية بحسب بيان، استكمال أعمال التطوير والتجميل، الذي يضم تنفيذ 11 جدارية متنوعة في إطار مشروع الهوية البصرية، إلى جانب تنفيذ الأعمال الفنية على الأسوار، وتنفيذ 3 لوحات فنية مجسمة تبرز اسم أسوان باللغات العربية والإنجليزية والهيروغليفية في مواقع ميدان المسلة ومخرج كوبري خزان أسوان، وعلى جبل البر الغربي، فضلا عن أعمال تجميل المسلة من خلال إحلال وتجديد بلاطات الجرانيت ودهان القمة المثلثة الذهبية، ورفع كفاءة الإضاءة ووضع اسم أسوان على قاعدتها باللغتين العربية والإنجليزية.

زيادة معدلات رفع القمامة والمخلفات من الصناديق

وشدد محافظ أسوان على الإسراع في أعمال الصيانة والإصلاح للمعدات والسيارات المعطلة، لزيادة معدلات رفع القمامة والمخلفات من الصناديق، ما يتوازى مع الاهتمام بجرد الأتربة أسفل الأرصفة، إضافة إلى فرض الغرامات الرادعة على المحلات والأنشطة التجارية في حالة عدم التزامها بوضع المخلفات في الحاويات المخصصة لها، وعدم وضع الحواجز المختلفة أمامها لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.