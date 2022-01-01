حصاد إنجازات قطاع البحث العلمي والابتكار بمؤسسة مصر الخير (إنفوجراف)

تهدف مؤسسة مصر الخير، من خلال قطاع البحث العلمي والابتكار، إلى دعم المشروعات البحثية التطبيقية لحل كثير من المشاكل المزمنة التي تواجه المجتمع المصري، وتعددت إنجازات القطاع خلال عام 2021، حيث استفاد 275 ألف مستفيد من أنشطة مؤسسة مصر الخير العلمية فضلا عن احتضان 7 شركات ناشئة للشباب وتمويل 5 مشروعات بحثية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

تصنيع وتركيب توربينة في مزرعة بالإسماعيلية

في السياق، قالت الدكتورة نجوى السيد، رئيس قطاع البحث العلمي والابتكار بمؤسسة مصر الخير، إنه تم خلال عام 2021، الانتهاء من تصنيع وتركيب توربينة في مزرعة بالإسماعيلية لاختبارها بمشروع تصميم وتصنيع توربين رياح صغيرة، كما تم الانتهاء من تصنيع وتقييم وحده تنقية المياة النصف الصناعية لتنقية مياه الأمطار والصرف الصناعي والزراعي، لافتة إلى أن الوحدة تعمل بالطاقة الشمسية.

وأضافت الدكتور نجوى السيد، أنه تم الانتهاء من النموذج الأولي واختباره لمشروع قنوات الري، والذي يهدف إلى تغطية قنوات الري بألواح الطاقة الشمسية لخفض معدلات بحر المياه واستطاع أن ينتج طاقة نظيفة، كما انتهت المؤسسة أيضا من التركيبة النهائية الخاصة بتوفير السماد على المستوى المعملي لمشروع توفير السماد.

وفيما يتعلق بملف تحسين بيئة التربة، كشفت رئيس قطاع البحث العلمي، عن أن القطاع نجح وانتهى من زراعة الموسم الأول باستخدام السماد المحسن للتربة، ورصد النتائج بعد حقن التربة بالمادة المسؤولة عن تحسين صفاتها، وذلك بعد استخلاصها وتجميعها من المحاجر الطبيعية، ومن ثم تكسيرها من خلال النموذج الأولي الخاص بالمشروع.

أهم إنجازات القطاع

وتابعت السيد، أن من أهم إنجازات القطاع كذلك الانتهاء من النسخة النهائية للنموذج الأولي من جهاز التنفس الصناعي لإسعاف الحالات البسيطة في عربات الإسعاف والوحدات الصحية، كما أطلق القطاع دعوة لتمويل مقترحات بحثية لمكافحة فيروس كورونا والحد من أثاره.

وفي ملف معالجة المياه، أشارت السيد، إلى أن القطاع سلم وحدتين لمعالجة المياه الرمادية لكلية الزراعة بجامعة عين شمس، ووحدتين لمعالجة المياه الرمادية لنادي نقابة المهندسين بالمنيا.

وأوضحت السيد، أن قطاع البحث العلمي بالمؤسسة نفذ عددا كبيرا من أنشطة تعليم العلوم المختلفة، حيث استفاد منها أكثر من 275 ألف مستفيد، وشملت هذه الأنشطة «عروض العلوم المباشرة والرسائل العلمية للتعريف بالعلوم بالمختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفيديوهات التعلم عبر مواقع التواصل، إلى جانب دورات تدريبية أونلاين».

ثقافة البحث العلمي والابتكار

وأضافت رئيس قطاع البحث العلمي بالمؤسسة، أن الحاضنة التكنولوجية «جسر» التابعة لقطاع البحث العلمي بالمؤسسة احتضنت وقدمت الدعم الفني والمادي لـ7 شركات ناشئة للشباب في مجال الزراعة والتعليم.

وعلى صعيد الاتفاقيات الموقعة مع الدولة، قالت السيد، إن القطاع وقع اتفاقية مع اتحاد الصناعة لزيادة المكون المحلي في التصنيع، كما وقع اتفاقية مع أكاديمية البحث العلمي لتنفيذ برنامج مشترك لتعزيز أنشطة ثقافة البحث العلمي والابتكار.