منة شلبي عن ترشيحها لـ «إيمي»: أكبر من اسمي.. وأستعد لحضور حفل الجوائز

شهر يفصل الجمهور المصري والعالمي عن الإعلان عن لجائزة «إيمي» الدولية، وذلك في حفلها السنوي المقام يوم 22 نوفمبر المقبل في مدينة نيويورك الأمريكية، حيث تتواجد الفنانة منة شلبي التي تنافس على جائزة «إيمي» ضمن فئة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل «في كل أسبوع يوم جمعة».

منة شلبي عن ترشيحها لجائزة «إيمي» الدولية: حلم تحقق

وقالت الفنانة منة شلبي إن ترشيحها لجائزة «إيمي» الدولية، كان بمثابة صدمة بالنسبة لها، وذلك في لقائها مع برنامج «ET بالعربي»، متابعة: «لحظة مش عارفة أحكي عنها من كتر ما هي كانت حلوة جدا.. ولكن كان حلم تحقق».

وبسؤالها عن مدى تأثير ترشيحها للجائزة على اخياراتها المقبلة، قالت الممثلة المصرية التي تشارك في لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة في مهرجان الجونة السينمائي: «أنا رخمة جدا في اختياراتي وبشتغل قليل لأن مفيش حاجات كتير بتعجبني، وفي العادي اختياراتي بتكون دقيقة قدر الإمكان».

منة شلبي عن الانتقادات: لا ألتفت لها

وتطرقت منة شلبي للحديث عن حالة الجدل التي صاحبت الإعلان عن ترشحا للجائزة، وما أثير في ذلك الوقت عن تلك الجائزة ليست جائزة «إيمي» العالمية، أوضحت: «الترشيح للجائزة كان صدمة بالنسبة بس، فكيف سيكون الأمر بالنسبة للذين لا يحبوني، كوني أول ممثلة عربية ترشح لتلك الجائزة هو ليس فقط خاص بي ولكن خاص بصناعة أكبر من أسمي.. وأنا بطبعي لا ألتفت لتلك التعليقات»، مؤكدة أنها ستتواجد في حفل توزيع الجوائز المقام نوفمبر المقبل.