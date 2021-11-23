 منة شلبي بإطلالة أنيقة على ريد كاربت حفل جوائز «إيمي» بأمريكا

ظهرت النجمة منة شلبي على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز International Emmy Awards المقامة فعالياته حالياً بمدينة نيويورك الأمريكية، حيث إن منة مرشحة للفوز بجائزة «إيمي» عن دورها في مسلسل «في كل أسبوع يوم جمعة»، لتصبح أول ممثلة عربية تترشح للجائزة المختصة بالأعمال غير الناطقة بالإنجليزية.

وأطلت منة بفستان أسود أنيق مع عقد أنيق زين رقبتها، كما ظهرت بتسريحة شعر كلاسيكية.

وعُرض مسلسل «في كل أسبوع يوم جمعة» عبر منصة شاهد vip، حيث حاز العمل على إعجاب الجمهور عند طرحه، وهو مأخوذ عن الرواية التي تحمل الاسم نفسه للكاتب إبراهيم عبد المجيد، فيما تولي إياد إبراهيم كتابة معالجتها الدرامية، سيناريو وحوار محمد هشام عبية وسمر عبد الناصر، وإخراج محمد شاطر خضير.

وشارك في بطولة المسلسل كل من آسر ياسين، سوسن بدر، شريف سلامة، أحمد خالد صالح، عبد العزيز مخيون، عارفة عبد الرسول، فيدرا، مي الغيطي، محمد حاتم وكوكبة من النجوم.

منة شلبي تعود بـ «اتجاه إجباري» للدراما الرمضانية

وفي سياق مختلف، تعاقدت منة شلبي على بطولة مسلسل جديد بعنوان «اتجاه إجباري»، وهو اسم مؤقت، من إخراج كاملة أبو ذكري، حيث تعود منة للدراما الرمضانية بعد غياب 4 أعوام عنها، حيث تجري منة تحضيرات مبدئية مع أبو ذكري لحين الاستقرار على باقي الأبطال بعد اختيار أحمد داوود لدور البطولة أمامها.

«واحة الغروب» آخر أعمال منة شلبي في الدراما الرمضانية

يذكر أن مسلسل «واحة الغروب» كان آخر أعمال منة شلبي في الدراما الرمضانية، حيث شاركها البطولة الفنان خالد النبوي، سيد رجب، منذر رياحنة، خالد كمال، ركين سعد، دنيا ماهر، أحمد مجدي، لؤي عمران، كارول الحاج، رشدي الشامي، أحمد كمال وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار مريم نعوم وهالة الزغندي وإخراج كاملة أبو ذكري.