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محمود مسلم

«الإنجيلية» تنعى تهاني الجبالي: خدمت الوطن بصدق وتفانٍ

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الوطن
02:10 م | الأحد 09 يناير 2022
الجبالي

الجبالي

نعت الطائفة الإنجيلية في مصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا، التي وافتها المنية اليوم الأحد.

«الجبالي» شخصية وطنية أمينة

وقال رئيس الإنجيلية في بيان عنه: «نشعر بحزن بالغ لوفاة شخصية وطنية أمينة، فقدنا اليوم نموذجًا مصريًّا للقيادة النسائية الحكيمة، خدمت الوطن بصدق وتفانٍ، لها دور عظيم في مواجهة تحديات استقرار الدولة المصرية».

خالص العزاء لأسرة المستشارة الراحلة

وأتمّ رئيس الإنجيلية بيانه، قائلا: «خالص العزاءِ للأسرة ولجميع محبيها، وندعو الله أن يتغمدها بواسع رحمته».

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