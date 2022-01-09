«القومي لحقوق الإنسان»: تهاني الجبالي خدمت الوطن بأمانة وإخلاص

نعت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان والسادة أعضاء المجلس ببالغ من الحزن والأسي المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا التي وافتها المنية صباح اليوم بعد رحلة عطاء في العمل القضائي والسياسي خدمت خلالها الوطن بكل أمانة وإخلاص، كأول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء في العصر الحديث فضلا عن نضالها المخلص والمتميز دفاعا عن قضايا المرأة وكذلك مواقفها الوطنية في محارية الإرهاب.

القومي لحقوق الإنسان

وجاء في بيان نعي تهاني الجبالي: تقدم السفيرة مشيرة خطاب نيابة عن المجلس القومي لحقوق الانسان خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيدة وتلاميذها وأصدقائها.

مسيرة تهاني الجبالي

وواصل بيان الملجس القومي للمرأة: تعد الراحلة المرأة المصرية التي احتلت المنصب القضائي الأعلى في تاريخ مصر. تخرجت من كلية الحقوق جامعة المنصورة عام 1973، وحصلت تهاني الجبالي على دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية والقانون الدستوري تم انتخابها كأول عضوه في المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، لتصبح أول سيدة مصرية وعربية تنتخب في هذا المستوى بالاتحاد منذ تأسيسه في عام 1944 م.تم انتخابها دورتين على التوالي عضوا بمجلس نقابة المحامين المصرية كأول محامية منذ إنشاء النقابة عام 1912. وفي يناير 2003 صدر قرار جمهوري بتعينها نائب رئيس المحكمة الدستورية، كأول قاضية مصرية.