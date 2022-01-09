النقل: وصول القطار الثالث لمونوريل العاصمة الإدارية خلال يناير الجاري

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق، جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع مونوريل شرق النيل «العاصمة الإدارية الجديدة»‏، الذي يمتد من محطة الاستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم، ويشتمل على 22 محطة ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات ‏‏«ألستوم، أوراسكوم، والمقاولون العرب»، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات الجر الكهربائي التي تنفذها وزارة النقل للتوسع في إنشاء شبكة النقل الأخضر الذكي النظيف صديق البيئة.

واطلع الوزير على معدل توريد الوحدات المتحركة، حيث وصل القطارين الأول والثاني من 40 قطارا سيتم توريدها ‏لمشروع مونوريل شرق ‏النيل «العاصمة الإدارية»، ومن المخطط وصول القطار الثالث خلال يناير الحالي، وجار استكمال تصنيع باقي أسطول ‏الوحدات المتحركة للمشروع، والتي ستصل تباعا وفقا ‏للجدول الزمني المحدد.‏

معدلات تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية

وتفقد الوزير عدد من قطاعات المشروع، بدأها بقطاع التجمع الخامس، حيث تابع تنفيذ أعمال الخوازيق والأعمدة والكمرات والمحطات بطول المسار، ووجّه بإعادة الشيء لأصله بجميع الطرق الموجودة بقطاعات تنفيذ المشروع، كما اطلع على معدلات تنفيذ المشروع التي بلغت 31.5%، والأعمال المدنية 36%، وتشمل التنفيذ والتوريدات والتصميم، والأعمال الكهروميكانيكية 25.6%، وجار تنفيذ الأعمال الإنشائية للمسار بنسبة 47.2% وللمحطات بنسبة 16.5%، وجار تصنيع المعدات بنسبة 22.8%، ويتم إجراء الاختبارات عليها تباعا ، كما تجري أعمال التوريدات للمعدات الكهروميكانيكية بنسبة 9%.

وتفقد وزير النقل خلال جولته ورشة الصيانة والعمرات الخاصة بالمونوريل والمقامة على مساحة 85 فدانا، والتي تضم 13 مبنى، بعدها اتجه الوزير لتفقد ورشتي تصنيع الكمرات لإنتاج الكمرات سابقة الصب والخاصتين بأوراسكوم والمقاولون العرب.

المونوريل يربط القاهرة الكبرى بالمدن الجديدة

وهنأ الوزير جميع العاملين بالمشروع بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد وأعياد الإخوة الأقباط، مشددا على ضرورة العمل على مدار الساعة وبذل أقصى الجهد للانتهاء من تنفيذ المشروع وفقا للجدول الزمني المحدد، حيث يعتبر المشروع ‏إحدى وسائل النقل الجماعي التي ستخدم الجمهورية الجديدة، التي أرسى قواعدها ‏الرئيس ‏عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أنّه سيربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقا ‏‏«القاهرة الجديدة - ‏العاصمة الإدارية»، ويساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من ‏القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة ‏والعاصمة الإدارية، لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة ‏الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة ‏الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وينفذ ‏مشروع المونوريل في مصر لأول مرة، وسيمثل نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي، التي تتسم بأنّها وسائل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، ‏وتجذب الركاب لاستخدامها ‏بدلا من السيارات الخاصة لتقليل استهلاك الوقود والمحروقات.‏

يذكر أنّ الطول الإجمالى لمشروعي المونوريل (شرق/غرب النيل) 98,5 كم بعدد 35 محطة، وتبلغ ‏الطاقة الاستيعابية لكل خط من ‏خطي المونوريل 600 ألف راكب يوميا، ويتكون قطار المونوريل ‏من 4 عربات، ومن المخطط زيادة عدد ‏العربات لـ8، مع زيادة الكثافة السكانية ‏بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.‏

وتابع الوزير اللمسات النهائية لأعمال تشطيبات المرحلتين الأولى والثانية لمشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT تمهيدا للبدء في التشغيل التجريبي خلال الفترة المقبلة، كما تفقد الوزير أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة التي تمتد من بعد محطة الفنون والثقافة وحتى المحطة المركزية التبادلية مع القطار السريع بطريق السخنة، وذلك بطول 18.5 كم وبعدد 4 محطات.

وأكد الوزير أهمية مشروع القطار الكهربائي الخفيف‎ LRT ‎السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة / العاشر من رمضان، باعتباره شريان تنمية جديد ‏للمجتمعات العمرانية الجديدة (العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان - العاصمة الإدارية الجديدة)، علاوة على تبادله لخدمة نقل الركاب مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور ومع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين) في المحطة المركزية ومع مونوريل شرق النيل الذي يخدم العاصمة الإدارية الجديدة في محطة مدينة الفنون والثقافة، مضيفا أنّه سيتم إنشاء مناطق انتظار إلى جانب محطات القطار الكهربائي الخفيف‎ LRT ‎تسهيلا على ‏المواطنين، كما سيتم استغلال المحطات تجاريا لزيادة العائد الاقتصادي للمشروع.