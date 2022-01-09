مهلة 3 أشهر للمستثمرين المتعثرين ببلبيس قبل سحب الأراضي المخصصة لهم

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخ استثماري جاذب وقوي، وطرح الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين، مشيداً بالمستوى المتميز للصناعة المصرية والأيدي العاملة الماهرة والتي إذا أتيحت لها الفرصة تقدم أفضل ما لديها وتساعد في زيادة الإنتاج وتحسين مستوى الصناعة بما ينعكس على الاقتصاد المصري.

مناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين

جاء ذلك خلال ترأس المحافظ لاجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية، والذي ناقش عددا من الطلبات المقدمة من المستثمرين بعد عرضها على اللجنة الفرعية من (فسخ وإلغاء عقد الإيجار - تعديل نشاط - منح مهلة لتنفيذ النشاط - التنازل للغير - الحصول على قطعة أرض لتوسعة النشاط)، وذلك لاتخاذ اللازم حيالها بالموافقة أو الإرجاء لإعادة العرض وذلك تشجيعاً للاستثمار ودفع عجلة العمل والإنتاج.

إرجاء تنفيذ قرار السحب الصادر لعدد من القطع

ووجه محافظ الشرقية اللجنة الفرعية، بأنه عند الموافقه على إرجاء تنفيذ قرار السحب الصادر لعدد من القطع والمقام عليها أعمال إنشائية جاهزة للتشغيل، يتم التأكيد على منح مهله ثلاثه أشهر للانتهاء من التشطيبات وبدء التشغيل مع تقديم خطاب ضمان بقيمة 250 ألف جنيه لإثبات الجدية، وإلزام المستثمر بالمهلة المحددة للانتهاء من الأعمال، وفي حال عدم الالتزام بالمهلة لتنفيذ الأعمال يتم تنفيذ قرار السحب وتسييل خطاب الضمان، مع أخذ تعهد على المستثمر بعدم الرجوع على المحافظة بأي مساءلة قانونية أو اللجوء لأي جهات قضائية مع سداد مبلغ 10% من ثمن الأرض عند التخصيص و10 آلاف جنيهاً أيهما أكبر مقابل أرجاء تنفيذ قرار السحب .

وأوضح محافظ الشرقية، أن المشروعات الاستثمارية تتطلب بنية تحتية سليمة وتوفير المرافق من مياه شرب وصرف صحي و كهرباء، وذلك لضخ المزيد من الاستثمارات للمساهمة في دفع عجله الإنتاج وللحد من البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.